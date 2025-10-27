Xuất khẩu tôm tăng cao kỷ lục, bất chấp thách thức

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2025, ngành tôm đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là các loại thuế từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên, với khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong cơ cấu sản phẩm và sự phục hồi nhu cầu tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU và khối CPTPP đã giúp kim ngạch xuất khẩu tôm tăng cao kỷ lục.



Xuất khẩu tôm Việt Nam tăng cao kỷ lục trong 3 năm qua ẢNH: CHÍ NHÂN

Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước và đạt kim ngạch 966 triệu USD. Thị trường này chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Người Trung Quốc ưa chuộng tôm sống, tôm hùm và sản phẩm cao cấp.

Kế đến là khối thị trường CPTPP đạt gần 941 triệu USD, tăng 34%, nhờ kết quả tích cực tại Nhật Bản, Úc và Canada. Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong khối với 426 triệu USD, chiếm 12% tổng kim ngạch, phản ánh nhu cầu ổn định với các sản phẩm chế biến tiện lợi và đạt chuẩn bền vững.

Mỹ duy trì vị thế là thị trường lớn thứ ba của tôm Việt Nam với kim ngạch 587 triệu USD, tăng nhẹ 4%. Đây là thị trường quan trọng và con tôm Việt Nam phải đối mặt với nhiều áp lực lớn, nhất là nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá.

Thị trường EU đạt 434 triệu USD tăng 21%. Thị trường này có nhu cầu với với các sản phẩm có chứng nhận ASC, hữu cơ, hoặc carbon thấp đang giúp doanh nghiệp Việt mở rộng chỗ đứng trong các chuỗi siêu thị cao cấp.

Dự báo trong những tháng cuối năm xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức, đặc biệt là thị trường Mỹ. Tuy nhiên, tôm Việt Nam cũng có một số lợi thế khi Indonesia bị siết xuất khẩu sang Mỹ do nhiễm phóng xạ, mở ra cơ hội ngắn hạn cho Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Ecuador dồn hàng sang Trung Quốc khiến các thị trường khác như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc ít chịu áp lực nguồn cung, tạo điều kiện cho tôm Việt duy trì giá cao trong quý 4.

Còn tại thị trường EU, Việt Nam là một trong số ít quốc gia châu Á có Hiệp định thương mại tự do (FTA), giúp nhiều dòng sản phẩm tôm được hưởng thuế suất 0%. Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu hệ thống nhà máy chế biến đạt chuẩn châu Âu, nhiều cơ sở được cấp mã số xuất khẩu vào EU. Đây là nền tảng giúp tôm Việt Nam có thể đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các hệ thống siêu thị và kênh phân phối tại châu Âu. Thời gian gần đây, Việt Nam chuyển hướng mạnh sang nuôi công nghệ cao, đạt chứng nhận ASC, BAP hay GlobalGAP đang là "điểm cộng" lớn để duy trì thị phần và hình ảnh quốc gia cung ứng có trách nhiệm.