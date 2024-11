Trung Quốc tăng mua, giá tôm tăng mạnh

Nhiều nông dân nuôi tôm ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết: Khoảng nửa tháng nay, giá tôm bất ngờ tăng mạnh, cao hơn từ 40.000 - 50.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái và so với một tháng trước cao hơn khoảng 20.000 đồng/kg. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg giá từ 105.000 - 107.000 đồng/kg, loại 70 con/kg mức 130.000 đồng/kg. "Giá tôm tăng mạnh do gần đây nhiều người treo ao nghỉ nuôi, vì hơn một năm qua dịch bệnh hoành hành và giá bán tôm rất thấp khiến thua lỗ kéo dài", ông Dương Văn Sen, ngụ xã Hòa Tú 1 (Mỹ Xuyên) cho biết.



Giá tôm các loại ở các tỉnh miền Tây đang tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm ẢNH: CÔNG HÂN

Tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP.Bạc Liêu), ông Lê Đình Khanh, hộ nuôi tôm công nghệ cao phấn khởi thông báo: Một tháng trước, tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg giá 120.000 - 130.000 đồng/kg thì hiện tại lên tới 200.000 đồng/kg. Xu hướng giá còn tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế, số hộ nuôi giảm mạnh.

Xác nhận giá tôm đang tăng mạnh, ông Trần Anh Khoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa, doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu có tiếng ở tỉnh Cà Mau lí giải, nguyên nhân là gần đây các thị trường, đặc biệt là Trung Quốc, đang tăng mua trở lại phục vụ mùa cuối năm. Trong khi nhiều nông dân bỏ nghề, nghỉ nuôi khiến nguồn cung khan hiếm gây tăng giá. Đáng nói, dù giá tăng rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhưng doanh nghiệp vẫn không có hàng để mua.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 10 xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 394 triệu USD, tăng 24%. Lũy kế 10 tháng đạt 3,2 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 10 đạt 91 triệu USD, tăng đến 44%. Tính chung 10 tháng qua, xuất khẩu sang thị trường này đạt 676 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Trung Quốc tăng mua mạnh nhất là tôm hùm đạt 298 triệu USD tăng 157%. Bên cạnh đó, tôm Việt Nam xuất sang Mỹ trong tháng 10 cũng đạt hơn 80 triệu USD, tăng 17%. Lũy kế 10 tháng đạt 646 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

Dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng với đà tăng trưởng hiện nay, ngành tôm vẫn có thể đạt được kế hoạch 4 tỉ USD trong năm 2024.