Trung Quốc thành nước thứ ba trên thế giới bán máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử siêu dẫn Ngộ Nguyên Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Hoàn Cầu thời báo ngày 30.1 dẫn lại tuyên bố của Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật máy tính lượng tử An Huy cho biết công ty điện toán lượng tử Origin Quantum Computing Technology Co có trụ sở tại tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã giao một chiếc máy tính lượng tử cho khách hàng.

Theo tuyên bố, việc này đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có khả năng cung cấp một máy tính lượng tử hoàn chỉnh, giúp củng cố vị trí hàng đầu của Trung Quốc trong các nghiên cứu về máy tính lượng tử sau khi đạt được "ưu thế lượng tử".

"Hơn 100 công ty điện toán lượng tử trên thế giới đã đầu tư rất lớn vào nghiên cứu và phát triển lượng tử. Công ty điện toán lượng tử của Canada đã bán chiếc máy tính lượng tử đầu tiên của mình vào năm 2011, tiếp theo là IBM của Mỹ vào năm 2019. Origin Quantum Computing Technology Co đã cung cấp một chiếc máy tính lượng tử vào năm 2021", thông cáo cho biết.

Thông cáo cũng nói máy tính lượng tử đã trở thành lĩnh vực cạnh tranh nghiên cứu giữa các quốc gia. Vì ngày càng nhiều tổ chức nghiên cứu và công ty lớn tham gia vào lĩnh vực này, quá trình phổ biến máy tính lượng tử trên thực tế sẽ được đẩy nhanh.

Máy ủ laser MLLAS-100 đầu tiên của Trung Quốc dành riêng cho sản xuất chip lượng tử đã được Origin Quantum phát triển vào đầu tháng 1. Động thái này nhằm giải quyết sự bất ổn định và tăng chất lượng sản xuất khi số lượng bit lượng tử tăng lên.

Origin Quantum là công ty điện toán lượng tử đầu tiên ở Trung Quốc. Vào năm 2020, công ty này đã ra mắt "Ngộ Nguyên", máy tính lượng tử siêu dẫn đầu tiên trong nước. Theo tuyên bố, Wuyuan cung cấp dịch vụ điện toán lượng tử cho người dùng toàn cầu thông qua nền tảng đám mây.

Đến năm 2022, Origin Quantum đã phát hành giải pháp hệ thống điện toán đầu tiên của mình kết hợp giữa máy tính lượng tử và siêu máy tính. Giải pháp này có thể phát huy hết lợi thế của máy tính lượng tử và siêu máy tính theo cả hai hướng.

Máy tính lượng tử là một loại máy tính sử dụng cơ học lượng tử để có thể thực hiện một số loại tính toán hiệu quả hơn so với máy tính thông thường.