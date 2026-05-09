Trung Quốc trình làng máy tính lượng tử 'lõi kép' đầu tiên trên thế giới

Trí Đỗ
09/05/2026 19:26 GMT+7

Trung Quốc đã công bố máy tính lượng tử nguyên tử lõi kép đầu tiên trên thế giới, mở ra giai đoạn mới cho công nghệ điện toán lượng tử của nước này.

Theo tờ South China Morning Post ngày 9.5, máy tính lượng tử nêu trên mang tên Hanyuan-2 do CAS Cold Atom Technology - công ty công nghệ trực thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, phát triển.

Máy tính lượng tử nguyên tử Hanyuan-2 được công bố ở Trung Quốc

ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Khác với nhiều máy tính lượng tử hiện nay vốn tiêu thụ nhiều năng lượng và cần môi trường làm lạnh gần mức không tuyệt đối, Hanyuan-2 sử dụng công nghệ nguyên tử trung tính. Thiết kế này giúp giảm mức tiêu thụ điện, đơn giản hóa vận hành và hạ thấp rào cản triển khai trong thực tế.

Theo báo Science and Technology Daily, Hanyuan-2 được xây dựng trên công nghệ mảng nguyên tử trung tính do Trung Quốc tự phát triển, tích hợp 100 nguyên tử rubidium-85 và 100 nguyên tử rubidium-87, tạo thành hệ thống lõi kép với tổng cộng 200 qubit.

Qubit, hay bit lượng tử, là đơn vị thông tin cơ bản trong điện toán lượng tử. Khác với bit thông thường chỉ biểu diễn 0 hoặc 1, qubit có thể tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái nhờ "hiện tượng chồng chất lên nhau", qua đó cho phép máy tính lượng tử xử lý các bài toán phức tạp theo cách khác biệt so với máy tính cổ điển, theo Hoàn cầu thời báo.

Ông Ge Guiguo, chuyên gia cấp cao của CAS Cold Atom Technology, cho biết đây là lần đầu tiên một bộ xử lý lượng tử chuyển từ kiến trúc "lõi đơn" sang "lõi kép", đánh dấu bước đột phá trong thiết kế phần cứng lượng tử.

Theo công ty, hai lõi của Hanyuan-2 là các mảng qubit nguyên tử trung tính độc lập và hoàn chỉnh. Chúng có thể hoạt động song song để tăng hiệu quả tính toán, hoặc phối hợp theo mô hình "lõi chính - lõi phụ" nhằm tạo ra các qubit logic ổn định hơn. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp khắc phục một số hạn chế của hệ thống lõi đơn, như khả năng mở rộng qubit còn hạn chế và nhiễu giữa các qubit lân cận.

Điện toán lượng tử nguyên tử trung tính đã trở thành một trong những hướng phát triển phần cứng lượng tử trọng điểm trên thế giới nhờ khả năng mở rộng mạnh mẽ, thời gian liên kết dài và độ chính xác điều khiển cao.

Trung Quốc dùng máy tính lượng tử phá được mật mã cấp độ quân sự?

Một nhóm chuyên gia Trung Quốc tuyên bố sử dụng máy tính lượng tử bẻ khóa thành công mật mã cấp độ quân sự, nhưng một số người cho rằng đó chỉ là thông tin cường điệu.

