Trung Quốc xử lý vụ thai phụ mất con vì giấy xét nghiệm Covid-19 quá hạn

Đêm 1.1, một thai phụ đang chuyển dạ nhưng bị bệnh viện Gaoxin từ chối tiếp nhận do giấy xét nghiệm của bà đã quá hạn khoảng 4 giờ. Thai phụ bắt đầu chảy máu dữ dội trong lúc chờ bên ngoài. Sau một thời gian, người này được nhập viện nhưng lúc đó đã quá trễ để cứu lấy đứa bé.

Câu chuyện thương tâm trên, kèm theo video clip, nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc và được báo đài trong nước đưa tin, trong đó có Hoàn Cầu thời báo. Hashtag trên Weibo của câu chuyện này nhận được hơn 600 triệu lượt xem.

Ngày 5.1, Ủy ban Y tế thành phố Tây An và tỉnh Thiểm Tây tuyên bố mở cuộc điều tra về vụ việc. Kết luận cho thấy cái chết của trẻ sơ sinh trong trường hợp trên đến từ hành vi “lơ là trách nhiệm”.

Hôm 6.1, chính quyền Tây An thông báo đã cách chức 2 chủ nhiệm khoa và người quản lý bệnh viện. Người đứng đầu ủy ban y tế thành phố Tây An cũng nhận cảnh cáo chính thức từ chính quyền Bắc Kinh do sai phạm trong khâu xử lý các vấn đề y tế khẩn cấp trong thời gian dịch bệnh.





Tây An, dân số 13 triệu người, đang trong giai đoạn bị phong tỏa kéo dài 2 tuần vì dịch bùng phát trở lại. Số ca Covid-19 theo ngày đang có xu hướng giảm dần, với đa số ca mới chủ yếu tập trung tại các khu cách ly.

Hơn 42.000 người đang bị cách ly ở Tây An theo các biện pháp phòng dịch. Thành phố đã ghi nhận hơn 1.800 ca kể từ ngày 9.12.2021.

Khác với xu thế chung của thế giới là thích nghi an toàn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách zero-Covid (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng) nên dẫn đến nhiều hệ quả.