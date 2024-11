Trúng số độc đắc 2 tỉ nhưng không được trả thưởng: Kiện công ty xổ số ra tòa

Chiều 28.11, xác nhận với PV Thanh Niên, đại diện TAND TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã nhận đơn của bà N.T.N (53 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam – người trúng vé số độc đắc 2 tỉ đồng nhưng không được nhận giải), khởi kiện dân sự đối với Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) để đòi lại số tiền 2 tỉ đồng trúng thưởng vé số từ Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế - PV).

Đơn được TAND TP.Huế tiếp nhận từ ngày 13.11.

Vé trúng số độc đắc bị rách nhẹ bên dưới

Xác nhận với PV Thanh Niên, bà N.T.N cho biết bà đã gửi đơn khởi kiện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế đến TAND TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để yêu cầu công ty này trả giải thưởng đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng cho bà.

Theo bà N., ngày 14.10, bà mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), tờ vé còn lại mang số 486552 (F).

Tờ vé số đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng bị Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi mua xong, bà bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nhưng không may mắc mưa nên bị mưa ướt. Thấy ướt nên bà đem 2 tờ vé số hơ lửa cho nó ráo thì nó bị co lại.

Trong kỳ quay mở thưởng, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Ngày hôm sau, bà cùng con trai ra Công ty xổ số XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thì họ yêu cầu để đúng quy định phát thưởng phải có công an giám định như bên thứ 3 làm chứng thì họ sẽ trả thưởng cho khách hàng.

Sau đó, công ty làm văn bản gửi qua công an. Công an điện bà ra rồi công ty dẫn cùng đi giám định. Khi tới công an thì họ giải thích khách hàng yêu cầu giám định nên khách hàng phải nộp tiền.

Giám định 2 tờ vé số thành 4 bản, mỗi bản 3 triệu đồng (tổng 12 triệu đồng). Sau đó, bà đã chuyển tiền cho đại diện công ty xổ số để họ đem tiền qua nộp lấy kết quả giám định về.

Đến ngày 29.10, công ty xổ số điện bà ra, thông báo chỉ được một tờ trúng giải phụ chứ tờ trúng giải đặc biệt không được.

Theo bà N., sau khi nghe công ty giải thích lý do vì sao tờ vé số đặc biệt không được nhận thưởng, bà yêu cầu công ty cho xem kết quả giám định của công an. Tuy nhiên, họ nói không cho được, bảo qua công an lấy giám định.

"Làm cái gì cũng phải thấu tình đạt lý"

Đi qua công an họ nói đã trả kết quả rồi và hướng dẫn bà nếu công ty không chịu đưa cho khách hàng thì yêu cầu trả lời bằng văn bản, trích nguyên văn kết quả giám định của công an. Khi bà về lại công ty thì lãnh đạo công ty nói chờ soạn văn bản lâu nên bảo về rồi sẽ chuyển phát nhanh vào nhà.

"Tôi đã đóng 12 triệu đồng để công an giám định tờ vé số nhưng Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế lại không cho tôi xem kết quả giám định. Họ họp lại và nói không đủ điều kiện để trả giải thưởng, nhưng lại không cho xem kết quả giám định", bà N. bức xúc nói.

Ngày 30.10, bà N. nhận được thư do Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi vào, trong đó không nêu kết quả giám định của công an mà công ty chỉ trả lời rằng áp dụng Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính thì không đủ cơ sở để chi trả giải thưởng cho bà.

Cũng theo bà N., tờ vé trúng giải phụ bị co rúm, rách và nhăn nheo, không nhìn rõ chữ hơn nhưng được nhận thưởng. Còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt, chỉ rách một tí ở bên phải dưới dãy số chính, nhưng vẫn nguyên hình, rõ chữ nhưng không được trả thưởng. Nguyên nhân công ty xổ số đưa ra là tờ vé số đó đã bị rách, biến dạng so với ban đầu.

"Tôi biết bản thân mình không phải đúng hoàn toàn vì đã làm rách, nhưng nếu như rách nhiều, mất đi chữ số thì tôi chấp nhận, còn đây chỉ mất phần chân thôi và số vẫn rất rõ ràng. Tôi cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Điều đáng nói, giá trị tờ vé số trúng đến 2 tỉ đồng nhưng chất liệu giấy in tờ vé số quá kém, dễ hư hỏng", bà N. chia sẻ.

"Công ty xổ số cần phải nghĩ tới quyền lợi của khách hàng chứ không chỉ thiên về lợi nhuận không. Tôi mong muốn làm cái gì cũng phải thấu tình đạt lý, trong cái lý cũng phải có cái tình", bà N. bày tỏ thêm.

Áp dụng thông tư của Bộ Tài chính?

Ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã có văn bản trả lời bà N.T.N. trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng.

Cụ thể, văn bản của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời rằng, không chấp nhận trả thưởng vì tờ vé số của bà N. đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng.

Tờ vé số trúng đặc biệt nhưng bị từ chối nhận thưởng với lý do bị biến dạng một phần ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc từ chối trả thưởng được Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế căn cứ theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Ông Nguyễn cũng khẳng định, việc từ chối trả thưởng giải đặc biệt cho bà N. là đúng với các quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, qua kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy, phần tách rời của tờ vé số trùng khớp với cùi vé của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành.

Kết quả giám định cũng nêu rõ, vé số trúng giải đặc biệt của bà N. không phải là vé được làm giả và các con số trên tờ vé số này không bị tẩy xóa.