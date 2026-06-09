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Thời sự Pháp luật

Trung tá công an bị đối tượng nghiện ma túy đâm trọng thương

Minh Hải
Minh Hải
09/06/2026 17:18 GMT+7

Bị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 9.6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sức khỏe của trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm sản xuất ma túy (thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa), đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Thanh Hóa: Đối tượng nghiện ma túy đâm trọng thương trung tá công an - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trung tá Phạm Ngọc Khánh trong quá trình làm nhiệm vụ bị đối tượng nghiện ma túy dùng dao đâm trọng thương vùng cổ, làm đứt động mạch cảnh ngoài.

Trước đó, sáng 1.6, tổ công tác do trung tá Phạm Ngọc Khánh phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với những người liên quan đến ma túy trên địa bàn xã Nông Cống.

Khi tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời Lê Đình Triều (36 tuổi, ngụ thôn Nam Giang, xã Nông Cống) đến trụ sở Công an xã Nông Cống để xét nghiệm chất ma túy thì Triều không chấp hành, trái lại còn khóa cửa và cầm dao cố thủ bên trong nhà.

Thanh Hóa: Đối tượng nghiện ma túy đâm trọng thương trung tá công an - Ảnh 2.

Bị can Lê Đình Triều

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Lúc trung tá Phạm Ngọc Khánh đang kiên trì tuyên truyền, vận động thì Lê Đình Triều bất ngờ mở cửa xông ra ngoài, dùng dao tấn công tổ công tác. Khi trung tá Phạm Ngọc Khánh tiến đến khống chế, đã bị Lê Đình Triều dùng dao đâm vào vùng cổ làm đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng đội đã đưa trung tá Khánh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, đến ngày 9.6, sức khỏe dần ổn định.

Đối tượng Lê Đình Triều sau đó đã bị bắt giữ. Kết quả kiểm tra thời điểm đó cho thấy Triều dương tính với chất ma túy. Đối tượng Triều khai nhận sử dụng ma túy tối 31.5. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Lê Đình Triều để điều tra về hành vi giết người.

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