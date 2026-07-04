Trung tâm hành chính công ở Hà Nội mở cửa trở lại làm việc sáng thứ bảy

Tối 4.7, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội (viết tắt là Trung tâm) cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn, để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân.

Một điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công đóng cửa vào sáng 4.7 ẢNH: KHẮC HIẾU

Song song với việc duy trì các điểm trực cố định, Trung tâm cũng yêu cầu các chi nhánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực để đẩy mạnh kế hoạch làm việc ngoài giờ của các tổ hành chính công xung kích.

Giải thích về lý do một số điểm hỗ trợ dịch vụ không làm việc vào sáng thứ bảy như thường lệ, Trung tâm cho biết trước đó đã có đánh giá về việc nhu cầu giao dịch trực tiếp vào sáng thứ bảy có xu hướng giảm và không đồng đều.

Việc duy trì đồng loạt các điểm này gây lãng phí nguồn lực khi chi phí làm thêm giờ và vận hành ước tính lên tới hơn 14,4 tỉ đồng/năm.

Do đó, nếu thực tế phát sinh ít hồ sơ thì các chi nhánh xây dựng phương án làm thêm giờ ngày thứ sáu và ngày thứ hai để tiếp nhận hết hồ sơ, đồng thời thông báo đến UBND các phường và đến người dân để phối hợp thực hiện.

Cụ thể, các điểm có dưới 30 hồ sơ vào sáng thứ bảy sẽ làm thêm 1 giờ vào ngày thứ sáu và thứ hai để bù đắp thời gian vắng mặt vào sáng thứ bảy.

Tuy nhiên, theo Trung tâm, hiện TP.Hà Nội đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là hỗ trợ người có công, người cao tuổi thực hiện thủ tục chứng thực giấy ủy quyền để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới. Đây là nhiệm vụ không được gián đoạn nên yêu cầu các điểm hỗ trợ hoạt động trở lại vào sáng thứ bảy như thường lệ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 27.6, Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội thông báo tạm dừng hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công thuộc chi nhánh này.

Nguyên nhân thay đổi lịch làm việc là do số lượng hồ sơ phát sinh và nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính không thường xuyên tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công.