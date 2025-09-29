Trung tâm tài chính TP.HCM khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu

Để hiện thực hóa khát vọng vươn lên một trung tâm tài chính công nghệ cao vào năm 2030, TP.HCM đang triển khai một chiến lược phát triển đồng bộ và táo bạo. IFC-HCM tập trung vào việc kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo vượt trội, thu hút dòng vốn và nhân tài quốc tế, và tích hợp sâu rộng công nghệ hiện đại vào mọi hoạt động tài chính. Dưới đây là những trụ cột chiến lược nổi bật:

Sandbox mở cho đổi mới fintech

IFC-HCM tiên phong áp dụng cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) quy mô lớn, cho phép các startup fintech thử nghiệm những sản phẩm, dịch vụ tài chính mới nổi trong môi trường được quản lý đặc biệt. Những ý tưởng táo bạo từ tiền số, tài sản số đến ứng dụng blockchain, AI - sẽ được tạo điều kiện "ươm mầm" ngay tại trung tâm. Đây thực sự là một "phòng thí nghiệm mở" giúp Việt Nam thu hút các dự án khởi nghiệp và sáng kiến công nghệ tài chính mới, tạo ra những mô hình độc đáo có sức cạnh tranh trong khu vực. Cơ chế sandbox mở này thể hiện tư duy đột phá của nhà làm chính sách: Linh hoạt, cầu thị nhưng vẫn an toàn, nhằm dung hòa đổi mới với ổn định hệ thống.

Phối cảnh một góc Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM nhìn từ khu Thủ Thiêm ẢNH: HH

Thu hút các "đại bàng" tài chính với ưu đãi vượt trội

Để vươn tầm quốc tế, IFC-HCM đặt mục tiêu trở thành bến đỗ hấp dẫn cho các nhà đầu tư và định chế tài chính hàng đầu. Chính phủ và TP.HCM dự kiến ban hành hàng loạt ưu đãi chưa từng có từ miễn, giảm thuế mạnh mẽ cho đến chính sách thị thực thông thoáng cho chuyên gia nước ngoài và gia đình họ. Đặc biệt, thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa tối đa theo cơ chế "một cửa" tạo thuận lợi chưa từng có cho nhà đầu tư. Hồ sơ đăng ký thành viên IFC có thể nộp trực tuyến và sẽ được thẩm định cực nhanh chỉ trong 1 ngày làm việc để cấp chấp thuận tạm thời, và không quá 7 ngày để công nhận chính thức.

Thời gian cấp phép "thần tốc" này ngắn kỷ lục so với thông lệ. Thậm chí, các tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500 sẽ được tự động công nhận thành viên không qua thẩm định, nhằm thu hút những "đại bàng" tài chính thực thụ đến làm tổ. Toàn bộ các thủ tục đặc thù khác (như cấp phép thử nghiệm fintech) cũng được giải quyết ngay tại chỗ bởi cơ quan điều hành trung tâm, tránh phiền hà qua nhiều cấp. Có thể nói, IFC-HCM đang trải thảm đỏ với những cơ chế ưu đãi và thủ tục nhanh gọn chưa từng có, sẵn sàng đón dòng vốn lớn và các định chế tài chính toàn cầu.

Công nghệ blockchain và AI làm trụ cột phát triển

Khác với các trung tâm tài chính truyền thống, IFC-HCM được định vị là một trung tâm tài chính dựa trên công nghệ cao, trong đó blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) là hai trụ cột chiến lược. Điều này đồng nghĩa mọi hoạt động cốt lõi của trung tâm sẽ được "tiếp sức" bởi công nghệ mới nhất. Blockchain được ứng dụng để xây dựng hạ tầng sổ cái phân tán, giúp các giao dịch tài chính minh bạch, an toàn và cho phép triển khai các hợp đồng thông minh trong nhiều dịch vụ. AI thì hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình và tạo ra các sản phẩm tài chính thông minh hơn.

Ngoài ra, IFC-HCM còn định hướng ứng dụng loạt công nghệ chiến lược như robo advisor, AI lượng tử, điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain lượng tử (quantchain)… nhằm tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội. Trong bức tranh chung đó, IFC-HCM sẽ tập trung phát huy thế mạnh của blockchain và AI để vừa hiện đại hóa dịch vụ tài chính, vừa khẳng định bản sắc của một trung tâm tài chính công nghệ cao hàng đầu khu vực.

Tự động hóa và quản lý thông minh mọi giao dịch

Việc ứng dụng công nghệ sâu rộng sẽ giúp IFC-HCM tự động hóa nhiều nghiệp vụ tài chính vốn thủ công trước đây, từ khâu giao dịch, thanh toán đến quản lý, cấp phép và chăm sóc khách hàng. Các nền tảng giao dịch số sử dụng blockchain có thể cho phép thực hiện thanh toán, chuyển tiền 24/7 gần như tức thời, giảm thiểu lỗi và loại bỏ nhu cầu trung gian truyền thống. Công nghệ AI và học máy sẽ được tích hợp vào hệ thống giám sát, quản lý rủi ro, giúp theo dõi thị trường theo thời gian thực và phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận hoặc giao dịch bất thường.

Về mặt quản lý nhà nước, trung tâm sẽ có cơ quan quản lý và giám sát chuyên biệt tại chỗ, đảm nhận toàn bộ việc kiểm tra, thanh tra thay vì chịu sự chồng chéo của nhiều cơ quan như bên ngoài. Song song đó, Việt Nam cũng xây dựng các quy định chi tiết về phòng chống rửa tiền, an ninh mạng cho tiền mã hóa, tài sản số, quản lý hoạt động liên quan đến NFT, token... nhằm hạn chế rủi ro khi cho phép thử nghiệm các công nghệ tài chính mới. Tất cả nhằm đảm bảo rằng dù mức độ tự động hóa cao, hệ thống tài chính mới vẫn nằm trong tầm kiểm soát an toàn. Theo định hướng đến trước năm 2030, Việt Nam mong muốn sở hữu một hạ tầng blockchain mở kết nối toàn cầu, vừa bảo đảm an toàn, bảo mật, minh bạch cho mọi giao dịch, vừa tạo cầu nối thông suốt cho dòng vốn quốc tế.

IFC-HCM đang chuyển mình thành một biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới - một trung tâm tài chính quốc tế dựa trên công nghệ, năng động và đầy cảm hứng. Từ những bước tiến vững chắc trong thứ hạng toàn cầu đến chiến lược phát triển đột phá đến 2030, TP.HCM cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn quốc tế và hành động cụ thể. Nếu duy trì được đà này, không chỉ các nhà đầu tư, doanh nghiệp fintech, mà cả công chúng sẽ sớm được chứng kiến một TP.HCM vươn mình mạnh mẽ thành điểm đến tài chính - công nghệ hàng đầu khu vực, đóng góp xứng đáng vào sự thịnh vượng của Việt Nam và khu vực.