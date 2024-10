Trung tâm Thông tin và hỗ trợ du khách tại cảng Chân Mây đi vào hoạt động

Sáng 25.10, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế và Công ty CP cảng Chân Mây cùng kết hợp đón đoàn khách du lịch trên chuyến tàu du lịch Celebrity Millennium, quốc tịch Malta của hãng tàu Royal Caribbean đưa 2.150 khách và 958 thuyền viên cập cảng Chân Mây.

Tàu du lịch Celebrity Millennium, quốc tịch Malta của hãng tàu Royal Caribbean đưa 2.150 khách và 958 thuyền viên cập cảng Chân Mây ẢNH: HOÀNG LÊ

Đây là chuyến tàu du lịch biển thứ 41 với tổng lượng khách du lịch hơn 90.000 lượt và thuyền viên đã cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) trong năm 2024.

Theo Công ty CP cảng Chân Mây, năm 2025 tiếp theo, đã có 42 chuyến đưa gần 80.000 lượt khách và thuyền viên đăng ký cập cảng Chân Mây.

Hỗ trợ thông tin cho du khách tại Trung tâm Thông tin và hỗ trợ du khách tại cảng Chân Mây ẢNH: MINH TOÀN

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến Huế ước đạt 3.254.419 lượt, tăng 26,75% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 1.083.768 lượt, tăng gần 31,45% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 4.234 tỉ đồng; tăng 14,33% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước năm 2024, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra: đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt từ 7.500 - 8.000 tỉ đồng.

Chuyến tàu du lịch biển thứ 41 trong năm 2024 cập cảng Chân Mây ẢNH: HOÀNG LÊ

Để phục vụ tốt hơn cho du khách quốc tế đến Huế thông qua cảng Chân Mây, dịp này Sở Du lịch đã đưa Trung tâm Thông tin và hỗ trợ du khách tại cảng Chân Mây vào hoạt động.

Trung tâm Thông tin và hỗ trợ du khách tại cảng Chân Mây là địa chỉ phục vụ khách du lịch tàu biển về các thông tin du lịch như: cung cấp các tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm thông tin du lịch, bản đồ du lịch, sách hướng dẫn du lịch và các thông tin liên quan đến môi trường du lịch địa phương… tư vấn khách du lịch có những thông tin cần thiết để có một chuyến trải nghiệm thú vị khi đến Huế tham quan; trưng bày, giới thiệu một số mặt hàng đặc sản, hàng lưu niệm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của Huế để quảng bá văn hóa cũng như hình ảnh của Huế đến với khách du lịch tàu biển...

Trung tâm Thông tin và hỗ trợ du khách tại cảng Chân Mây đi vào hoạt động ẢNH: MINH TOÀN

Trung tâm cũng là nơi tổ chức hỗ trợ dịch vụ đặt tour tham quan, đặt vé xe, nhà hàng, đặt chỗ khách sạn và các dịch vụ khác khi yêu cầu; và đặc biệt là hỗ trợ du khách trong các trường hợp cần sự giúp đỡ khẩn cấp như tình trạng mất giấy tờ, chặt chém, phản ánh các nội dung tiêu cực.