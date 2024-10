Kỵ binh Bộ Công an sắp diễu hành tại cố đô Huế

Nhân dịp Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 - khu vực 4, Bộ Công an tổ chức biểu diễn kỵ binh, mô tô và nhạc hội đường phố tại cố đô Huế. Các hoạt động diễn ra tối 25 và 26.10 tại khu vực quảng trường Ngọ Môn và phố đi bộ Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), trao đổi tại buổi cung cấp thông tin ẢNH: V.T

Thông tin được đại tá Hoàng Văn Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tại cuộc gặp mặt báo chí tổ chức chiều 22.10. Theo đại tá Hoàng Văn Thành, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế với kinh nghiệm nhiều lần đăng cai, tổ chức các hoạt động, hội thi lớn của Bộ Công an, nay tiếp tục vinh dự được tin tưởng giao nhiệm vụ đăng cai Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 - khu vực 4.

Đại hội và hội thi diễn ra từ ngày 24.10, kéo dài đến ngày 1.11 với sự tham gia của 20 đoàn, gần 4.000 vận động viên đến từ công an các tỉnh, thành phố, các trường Công an nhân dân, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các vận động viên tranh tài nhiều nội dung như: thi lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an nhân dân và võ thuật, thi bắn súng, thi vượt vật cản, chiến sĩ công an khỏe, chạy ứng dụng, bóng đá nam 7 người…

Lực lượng công an Thừa Thiên - Huế trình diễn võ thuật trong đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 8 năm 2023 ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Lễ khai mạc diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 27.10 tại quảng trường Ngọ Môn với nhiều tiết mục hấp dẫn, đặc sắc: duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật, biểu diễn khí công, công phá, triển khai phương án bảo vệ yếu nhân, vận động vượt qua các địa hình, vật cản… Lễ bế mạc hội thi vào lúc 14 giờ 30 ngày 1.11 tại Nhà hát sông Hương.

Chào mừng sự kiện này, vào tối 25 và 26.10, tại khu vực xung quanh quảng trường Ngọ Môn và phố đi bộ Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu có các hoạt động biểu diễn kỵ binh và mô tô, nhạc hội đường phố để phục vụ người dân và du khách.

Kỵ binh Bộ Công an diễu hành tại cố đô Huế năm 2022 ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đại hội và hội thi lần này là một trong những hoạt động biểu dương lực lượng, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025.

Đây cũng là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm lực lượng Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; động viên cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.