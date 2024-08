Trình diễn kỵ binh, võ thuật trên đường phố TP.HCM

Tiếp nối chương trình chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), chúc mừng Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, ngày 18.8, tại đường Lê Lợi (Q.1, TP.HCM), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp Công an TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức trình diễn võ thuật, kỵ binh, nhạc kèn công an nhân dân phục vụ người dân.

Màn trình diễn của Cảnh sát cơ động kỵ binh ngày 18.8 Nhật Thịnh

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, chăm sóc, huấn luyện và sử dụng ngựa; thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trải qua hơn 4 năm thuần phục và huấn luyện, từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật, dưới sự điều khiển của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Tại chương trình biểu diễn, hàng ngàn người dân TP.HCM đã được mãn nhãn với những màn trình diễn các kỹ thuật khó, có độ nguy hiểm cao do cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thực hiện. Những kỹ thuật này đòi hỏi các chiến sĩ kỵ binh phải có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, trải qua quá trình luyện tập công phu, để có thể điều khiển ngựa nghiệp vụ một cách điêu luyện, chính xác, đảm bảo an toàn, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.