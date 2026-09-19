Trung thu Đầm Sen: Nơi lưu giữ những mùa trăng yêu thương và viết tiếp ước mơ

Đến tham dự Ngày hội trung thu lần thứ 20 - năm 2026 có ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM; bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM; bà Trịnh Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Về phía đơn vị tổ chức có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group; ông Cao Văn Chóng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức ngày hội; bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực Saigontourist Group; ông Huỳnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Phó trưởng ban thường trực Ngày hội trung thu năm 2026; ông Trương Công Huy, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cùng ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM (giữa) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các tân sinh viên ẢNH: NHẬT THỊNH

20 năm mang nụ cười đến với trẻ em khó khăn, mồ côi

Khởi xướng năm 2006, Ngày hội trung thu là hoạt động xã hội thường niên của chương trình Saigontourist Group vì cộng đồng. 2026 đánh dấu 20 năm chương trình Saigontourist Group vì cộng đồng lan tỏa những yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu cột mốc 5 năm Saigontourist Group cùng Báo Thanh Niên chăm lo cho các trẻ mồ côi do Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, mang hơi ấm, niềm tin vào tương lai đến với các em.

Các em thiếu nhi tham gia phá cỗ cùng chú Cuội và chị Hằng trong chương trình vui chơi tại Đầm Sen ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Văn Chóng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức, chia sẻ với các thiếu nhi: "Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau vui chơi, cùng cười, cùng đón trung thu và cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Chúng tôi mong các cháu sẽ tận hưởng thật trọn vẹn ngày hôm nay. Hãy chơi thật vui, cười thật nhiều, ăn thật ngon và giữ lại những ký ức thật đẹp. Các cô chú cũng muốn nhắn gửi một điều: Đừng bao giờ để hoàn cảnh quyết định ước mơ của mình. Hãy chăm ngoan, học tập thật tốt, sống tử tế và tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước bởi các cháu luôn được quan tâm, yêu thương và luôn có cộng đồng đồng hành trên hành trình trưởng thành".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh: "Sự đồng hành tích cực của Saigontourist Group và các nhà tài trợ suốt 5 năm qua đã giúp gần 500 trẻ mồ côi do Covid-19 tại TP.HCM không chỉ có những ngày vui chơi trọn vẹn tại Đầm Sen dịp trung thu mỗi năm, mà còn là điểm tựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm nay, hai đơn vị đã phát động cuộc thi viết và vẽ tranh, chia sẻ những ký ức, cảm xúc và ước mơ của mình qua các mùa trung thu tại Đầm Sen; đồng thời, trao 17 suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho 17 tân sinh viên là trẻ mồ côi, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đây là hoạt động rất thiết thực nhân kỷ niệm 5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên - hành trình đã huy động hơn 80 tỉ đồng, bảo trợ lâu dài cho hơn 550 trẻ và mở rộng chăm lo cho các em nhỏ mồ côi do thiên tai, bão lũ".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM trao giải nhất phần thi viết cuộc thi Mùa trung thu ở Đầm Sen cho em Trương Văn Tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

Lắng đọng ký ức "Mùa trung thu ở Đầm Sen"

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của ngày hội năm nay chính là sự sẻ chia tâm sự của em Phan Ngọc Tường Vy (lớp 8 Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP.HCM) khi đọc lại lá thư của mình trong cuộc thi Lá thư tâm sự lần 2 do Báo Thanh Niên tổ chức và em Trương Văn Tâm (lớp 9, Trường THCS Lê Minh Xuân, TP.HCM) đọc lá thư đạt giải nhất cuộc thi Mùa trung thu ở Đầm Sen.

Đó là câu chuyện về những mùa trăng đã qua, về khoảng trống thiếu vắng hơi ấm cha mẹ, nhưng đong đầy lòng biết ơn trước sự ôm ấp của cộng đồng.

Bên cạnh đó, những nét vẽ hồn nhiên về ánh trăng, chiếc lồng đèn cùng những dòng tâm sự chân thành đã minh chứng cho nghị lực phi thường của các em, những mầm cây vẫn vươn lên xanh tốt dù từng trải qua giông bão.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cùng bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group trao quà trung thu cho các em thiếu nhi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp sức trẻ mồ côi vào giảng đường

Năm nay, ban tổ chức còn đặc biệt chú trọng đến việc tiếp sức tri thức cho các em trên con đường trưởng thành. Trong khuôn khổ ngày hội, Saigontourist Group và Báo Thanh Niên đã trao 17 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) dành riêng cho 17 tân sinh viên mồ côi do đại dịch Covid-19.

Những suất học bổng kịp thời không chỉ giúp gia đình các em vơi bớt gánh nặng tài chính đầu năm học mới mà còn là lời hứa đồng hành, giúp các em vững tin bước vào cổng trường đại học.

Song song đó, ban tổ chức đã trao trực tiếp gần 300 phần quà gồm tiền mặt, lồng đèn, bánh trung thu… cho các em thiếu nhi tham dự trực tiếp tại Đầm Sen. Tính chung trong mùa trung thu 2026, Saigontourist Group đã triển khai chuỗi hoạt động trao tặng hàng ngàn phần quà tại TP.HCM và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Vĩnh Long… với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thăm hỏi, trao đổi với trẻ và gia đình tham gia chương trình Ngày hội trung thu tại Đầm Sen ẢNH: NHẬT THỊNH

Trọn vẹn niềm vui trẻ thơ

Trước khi bước vào phần lễ chính thức, từ sáng, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí sôi động của Công viên văn hóa Đầm Sen, được vui chơi miễn phí, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian.

Em Nguyễn Tấn Quý (học sinh lớp 6, Trường THCS Bình Trị Đông, P.Tân Tạo, TP.HCM) vui vẻ chia sẻ: "Con và anh con rất vui và mong chờ đến Ngày hội trung thu ở Đầm Sen, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp anh em con tham gia trung thu. 7 giờ 30 anh em con đã có mặt tại Đầm Sen để vui chơi, con thích lắm!".

Anh trai của Quý là Nguyễn Tấn Lộc, lớp 10 Trường THPT Tân Túc, TP.HCM phấn khích kể, sáng giờ con chơi hết các trò chơi ở Đầm Sen rồi, có trò chơi con chơi đến 2 lần, thích lắm chú ơi".

Các em thiếu nhi rất hào hứng chơi trò chơi tại Ngày hội trung thu ở Đầm Sen ẢNH: NHẬT THỊNH

Không giấu được bất ngờ và xúc động, em Trần Ngọc Kim Ngân (lớp 9, Trường THCS Bình Tây, TP.HCM) đã rưng rưng khi cùng một lúc đoạt 2 giải thưởng viết và vẽ tranh với chủ đề Mùa trung thu ở Đầm Sen. Thế nhưng, với những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, cô bé Trần Ngọc Kim Ngân không phải là cái tên xa lạ. Từ cuộc thi viết Lá thư tâm sự lần 1 (năm 2023) đến lần 2 (năm 2026), ban tổ chức vẫn lưu giữ những bức tranh và chiếc máy ảnh thủ công do chính tay em vẽ, tô màu, lắp ráp và cắt dán từ giấy để gửi tặng chương trình.

Ở mỗi bức vẽ, em đều kể lại hành trình Báo Thanh Niên đồng hành cùng em và gia đình vượt qua biến cố mất người thân do đại dịch Covid-19 như một cách khắc ghi sự tri ân. Em trải lòng: "Sau biến cố của gia đình, em không muốn đi đâu, không muốn ra ngoài chơi nữa. Nhưng từ khi đến với chương trình Trung thu Đầm Sen, em cảm thấy mình được hòa đồng, kết nối thêm nhiều bạn cùng hoàn cảnh, được vui chơi và tự tin hơn rất nhiều. Vì vậy, khi có cuộc thi viết về mùa trung thu ở Đầm Sen, em tham gia ngay. Em không nghĩ mình đoạt giải đâu, em chỉ muốn được viết, được vẽ để cảm ơn các cô chú, cảm ơn ban tổ chức đã cho em mỗi năm một mùa trung thu ấm áp và nhiều kỷ niệm bên bạn bè cùng cảnh ngộ".

Ban tổ chức đã trao tặng tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng cho các em tham gia thi viết và vẽ tranh chủ đề Mùa trung thu Đầm Sen bao gồm: 10 giải Khuyến khích thể loại bài viết (trị giá 2 triệu đồng/giải), 2 giải Ba thể loại bài viết (trị giá 3 triệu đồng/giải), 2 giải Nhì thể loại bài viết (trị giá 5 triệu đồng/giải), 2 giải đồng hạng thể loại tranh vẽ (trị giá 3 triệu đồng/giải), 1 giải Nhất (trị giá 8 triệu đồng). Bên cạnh đó, 17 suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên (5 triệu đồng/suất) cũng được trao cho 17 tân sinh viên, là trẻ mồ côi do Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Tổng giá trị giải thưởng, học bổng và quà trung thu do Saigontourist Group tài trợ.

Năm nào các em thiếu nhi cũng trông chờ tham gia chương trình Ngày hội trung thu ở Đầm Sen ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng chung niềm vui trong ngày hội, em Lê Trần Thanh Phong (sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) - một trong những gương mặt được bảo trợ từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - đã không giấu được xúc động khi nhận được học bổng Nguyễn Thái Bình dành cho tân sinh viên. Phong chia sẻ, em từng nghĩ hành trình đồng hành của chương trình sẽ khép lại khi em tròn 18 tuổi, nhưng thật bất ngờ và hạnh phúc khi sự nâng đỡ ấy vẫn tiếp tục.

"Em vô cùng vui và xúc động khi nhận được học bổng này. Em xin chân thành cảm ơn Saigontourist Group, Báo Thanh Niên và các cô chú đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Nhờ đó, em đã tự tin học tập và trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Nay em lại tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý giá này, đây sẽ là nguồn động lực lớn để em cố gắng trên chặng đường tri thức phía trước", Lê Trần Thanh Phong xúc động bày tỏ.

Khép lại chương trình Ngày hội trung thu lần thứ 20, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hân hoan của các em chính là phần thưởng vô giá nhất. Sự thành công của chương trình là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ quan báo chí, cùng chung tay lan tỏa các giá trị nhân văn, viết tiếp hành trình Cùng con đi tiếp cuộc đời rực rỡ và đong đầy tình thương.