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Thế giới

Trung - Triều cam kết phát huy tình hữu nghị

Khánh An
Khánh An
10/06/2026 04:39 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 9.6 nhất trí 2 nước cần tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống qua các thế hệ.

Trong ngày thứ 2 thăm Bình Nhưỡng, ông Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện đến viếng Tháp hữu nghị Trung - Triều, trước sự chứng kiến của ông Kim và phu nhân Ri Sol-ju. Ông Tập và ông Kim nhất trí rằng những năm tháng Trung Quốc và Triều Tiên sát cánh chiến đấu trong thập niên 1950 là một ký ức lịch sử vĩnh cửu mà 2 bên cùng chia sẻ. Cùng ngày, ông Tập và ông Kim đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trường Đào tạo cán bộ trung ương của đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.

Trung - Triều cam kết phát huy tình hữu nghị - Ảnh 1.

Ông Kim (phải) tiếp ông Tập tại Bình Nhưỡng ngày 8.6

ẢNH: REUTERS

Trong cuộc hội đàm trước đó, ông Tập đưa ra các đề xuất nhằm phát triển mối quan hệ song phương lên tầm cao mới. Theo ông, 2 bên nên tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực ngoại giao, thực thi pháp luật, quân sự và các lĩnh vực khác. Nhà lãnh đạo cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, xây dựng, khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân dân 2 nước.

Ngoài ra, ông Tập kêu gọi 2 bên tận dụng thế mạnh, nguồn lực, thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa và nghệ thuật, du lịch, thể thao, truyền thông và công tác thanh niên. Ông Kim đánh giá cao những đề xuất của ông Tập, và nói rằng các bộ phận liên quan của phía Triều Tiên sẽ phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hết sức để thực hiện đầy đủ các đề xuất này.

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