Thông điệp hạt nhân của Bình Nhưỡng trước thượng đỉnh Trung - Triều

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7.6 dẫn lời bà Kim Yo-jong, Trưởng ban Tổng vụ thuộc Ủy ban T.Ư đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này là "tuyệt đối không thể đàm phán". Phát biểu của bà gây nhiều chú ý khi được đưa ra trước thềm chuyến thăm CHDCND Triều Tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông điệp rõ ràng

Trong thông cáo, bà Kim Yo-jong nhấn mạnh rằng "đường lối tăng cường dần khả năng răn đe hạt nhân để tự vệ, được người đứng đầu nhà nước làm rõ, là một kết luận cuối cùng không thể đảo ngược và cần được thực hiện vô điều kiện". "Điều này gửi đến thế giới một tín hiệu rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề quốc phòng và chủ quyền. Vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là đường lối không thể đảo ngược và đó là một thực tế hiển nhiên dù ai có thừa nhận hay không", theo bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un thăm một nhà máy vũ khí ở Triều Tiên ngày 6.6 Ảnh: AP

Trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân hồi tuần trước, ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực hạt nhân theo cấp số nhân. Reuters dẫn lời giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của ông Kim tại cơ sở hạt nhân có thể nhằm tăng cường vị thế đàm phán trước cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc. Ông Kim cũng thăm một nhà máy sản xuất đạn dược và ra lệnh tăng năng lực sản xuất tên lửa lên 2,5 lần trong 5 năm tới, Yonhap đưa tin hôm 7.6.

Trong thông cáo, bà Kim Yo-jong bác bỏ việc Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bà cho rằng Washington lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã nhận thông tin chính xác nhất từ Bắc Kinh về cuộc thảo luận giữa ông Tập và ông Trump.

Em gái ông Kim Jong-un nói vị thế hạt nhân Triều Tiên 'không thể đảo ngược'

Ông Tập đến Bình Nhưỡng

Dự kiến hôm nay (8.6) ông Tập Cận Bình đến Triều Tiên, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm nay và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm.

Tân Hoa xã cho biết chuyến thăm được kỳ vọng sẽ "vạch ra một kế hoạch mới cho sự phát triển quan hệ giữa hai đảng và hai nước, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp chung xây dựng chủ nghĩa xã hội, và đóng góp mới cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực". Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên và "điều này càng làm cho chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên trở nên quan trọng hơn", theo bản tin.

Trong thông điệp chúc mừng 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 10.2025, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh về việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên "bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào". Trước chuyến thăm của ông Tập, truyền thông nhà nước Trung Quốc chưa công bố các chủ đề sẽ được thảo luận, nhưng nhắc lại rằng các thuật ngữ "phát triển" và "hợp tác" thường xuyên được đề cập trong các cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Kim Jong-un.

Tân Hoa xã ngày 6.6 dẫn lại phát biểu của ông Tập trong cuộc gặp với ông Kim tại Bắc Kinh vào năm ngoái rằng Trung Quốc "luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng, và sẵn sàng tiếp tục tăng cường phối hợp với Triều Tiên nhằm nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo".