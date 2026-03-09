Trung úy Nguyễn Trường Minh gửi thanh xuân nơi đảo Hòn Khoai

Từ giảng đường đến đảo tiền tiêu Hòn Khoai

Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị tại Hà Nội, trung úy Nguyễn Trường Minh (Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai) được phân công công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Những năm đầu, anh lần lượt nhận nhiệm vụ tại nhiều đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh. Mỗi nơi công tác đều trở thành một "lớp học thực tế", giúp người sĩ quan trẻ tích lũy kinh nghiệm nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành trong môi trường biên phòng đặc thù.

Trung úy Nguyễn Trường Minh ẢNH: G.B

Khi được điều động ra đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), trung úy Minh xem đó vừa là thử thách vừa là niềm vinh dự của người lính trẻ. Được đứng trong đội ngũ bảo vệ vùng biển đảo cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc, anh xác định Hòn Khoai không chỉ là nơi làm nhiệm vụ mà còn là "ngôi nhà" gắn bó lâu dài của tuổi trẻ.

Từ đó, người sĩ quan trẻ tiếp tục cống hiến sự nhiệt huyết của mình cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng hành cùng đồng đội giữ vững vị trí tiền tiêu nơi cuối trời Tổ quốc.

Những hoạt động đoàn giữ lửa tuổi trẻ trên đảo

Trên cương vị được giao, trung úy Nguyễn Trường Minh cùng Ban Chấp hành Chi đoàn duy trì hiệu quả nhiều hoạt động phong trào cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Trung úy Nguyễn Trường Minh (thứ nhất hàng bên trái) cùng trao đổi, góp ý để chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sắp tới với các chiến sĩ của đơn vị ẢNH: G.B

Các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn hóa – thể thao và nhiều sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ được tổ chức thường xuyên, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong đơn vị mà còn giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong môi trường đảo xa.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai cũng chủ động phối hợp với tổ chức đoàn tại địa phương triển khai nhiều hoạt động thanh niên. Từ Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Hành quân xanh đến các chương trình Hãy làm sạch biển, Ngày Chủ nhật xanh… đều được tổ chức gắn với những phần việc cụ thể.

Qua từng hoạt động, cảnh quan môi trường trên đảo có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời lan tỏa tinh thần xanh hóa đảo tiền tiêu trong cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng.

Gắn ngư dân với "thế trận lòng dân" trên biển

Không chỉ đảm nhiệm công tác đoàn, trung úy Nguyễn Trường Minh còn là Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nắm tình hình ngư dân hoạt động trên vùng biển phụ trách. Anh cùng đồng đội thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền các quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là chống khai thác IUU và hướng dẫn ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trung úy Nguyễn Trường Minh cùng đồng đội trong một buổi đi tuần tra kiểm sát trên đảo ẢNH: G.B

Từ thực tiễn công tác, nhiều mô hình do anh tham gia xây dựng đã phát huy hiệu quả như bến đỗ bình yên cho tàu cá, hướng dẫn ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, tổ sửa chữa máy tàu miễn phí, phiên chợ 0 đồng… Những hoạt động này góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, đồng thời củng cố "thế trận lòng dân" trên vùng biển đảo tiền tiêu.

Ngoài ra, trung úy Minh cùng đồng đội thường xuyên xuống tàu, bến cá, gặp gỡ ngư dân để tuyên truyền các quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. Từ những buổi trò chuyện trực tiếp, nhiều ngư dân hiểu rõ hơn quy định pháp luật khi vươn khơi đánh bắt.

Những mô hình này vừa hỗ trợ thiết thực cho ngư dân, vừa góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng với người dân biển. Từ đó hình thành "thế trận lòng dân" vững chắc ở khu vực biên giới đảo tiền tiêu.

Lan tỏa tri thức, khẳng định bản lĩnh người lính trẻ

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, trung úy Nguyễn Trường Minh còn tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp phát động. Nhiều giải thưởng đạt được cho thấy sự nỗ lực và khả năng nghiên cứu, sáng tạo của người sĩ quan trẻ.

Trung úy Nguyễn Trường Minh (giữa) trong buổi nhận giải nhất cuộc thi viết chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Anh đạt giải khuyến khích Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái lần thứ 5 năm 2025 cấp toàn quân và giải B cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ngoài ra, anh còn giành giải Nhì cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung úy Minh cũng đạt giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và giải khuyến khích Hội thi thiết kế ấn phẩm, cổ động trực quan kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong năm, tập thể Đội Vận động quần chúng được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, còn cá nhân trung úy Nguyễn Trường Minh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong phong trào thi quyết thắng cùng nhiều giấy khen khác.

Những thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị và tinh thần xung kích của người lính trẻ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu.

Ở Hòn Khoai, nơi gió biển và nắng cháy luôn thử thách con người, sự tận tụy của trung úy Nguyễn Trường Minh đã truyền cảm hứng cho nhiều đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Thời gian tới, khi các dự án chiến lược như cảng Hòn Khoai và tuyến đường kết nối ra đảo hoàn thiện, đảo tiền tiêu này sẽ thuận lợi hơn trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, được kỳ vọng trở thành điểm sáng về kinh tế – quốc phòng ở cực Nam Tổ quốc. Ở đó, những người lính trẻ như trung úy Nguyễn Trường Minh với lòng tận tụy, nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn sẽ ngày đêm bám biển, bám đảo, gửi trọn tuổi xuân cho nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.