Trung vệ Trường ĐH Thủy lợi xỏ găng bắt luân lưu trong trận đấu cuối cùng thời sinh viên

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO đã để lại vô vàn cung bậc cảm xúc, đặc biệt là với trung vệ Lê Thanh Phúc - Trường ĐH Thủy lợi. Bất ngờ đổi vị trí làm thủ môn trong loạt sút luân lưu cân não, chàng sinh viên năm cuối K61 đã dốc cạn những nỗ lực cuối cùng vì màu cờ sắc áo. Dù may mắn không gọi tên, nhưng hành trình vươn lên và tinh thần cống hiến của Thanh Phúc chắc chắn sẽ là một ký ức đẹp để lại cho các thế hệ đàn em.