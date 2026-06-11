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Văn hóa Sách hay

Trước khi mơ làm triệu phú, hãy học cách không để bị lừa

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
11/06/2026 12:20 GMT+7

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, 'Tài chính tuổi 20 - Đừng để thanh xuân trôi qua, nợ nần ở lại' không đơn thuần là cuốn sách về tiền bạc, đó là lời nhắc nhở trước khi học cách kiếm tiền thật nhanh, người trẻ cần học cách giữ tiền thật chắc.

Trước khi mơ làm triệu phú, hãy học cách không để bị lừa - Ảnh 1.

Thiếu kiến thức bảo vệ đồng tiền là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ dễ dàng sập bẫy các sàn đầu tư "ma" hay đa cấp biến tướng

Ảnh: Tác giả cung cấp

"Mẹ ơi, con bị lừa mất 50 triệu rồi!". Đó là câu chuyện không còn xa lạ trong thời đại mà chỉ một cuộc gọi giả danh, một đường link lạ hay một lời mời đầu tư "lợi nhuận khủng" cũng có thể khiến nhiều người trẻ mất sạch số tiền tích cóp.

Từ thực tế đó, tác giả Cú Thông Thái cho ra mắt cuốn sách Tài chính tuổi 20 - Đừng để thanh xuân trôi qua, nợ nần ở lại, được xem như một "cẩm nang sinh tồn tài chính" dành cho thế hệ trẻ trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu.

Điểm khác biệt của cuốn sách nằm ở chỗ không hứa hẹn giúp độc giả trở thành triệu phú sau một đêm. Thay vào đó, tác giả tập trung vào vấn đề thực tế hơn: Làm sao để không trở thành nạn nhân tiếp theo của các chiêu trò tài chính?

Từ Deepfake AI giả giọng người thân gọi điện mượn tiền, các sàn tiền số cam kết "bao lỗ", mô hình đa cấp biến tướng cho đến những ứng dụng vay tiền trá hình..., tất cả đều được phân tích bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và gần gũi với đời sống người trẻ.

Đứng sau cuốn sách là tác giả Cú Thông Thái, nhà sáng tạo nội dung quen thuộc với hơn 427.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 408.000 người đăng ký trên YouTube. Sau gần 20 năm va vấp, thất bại, mất tiền rồi đứng dậy trong thị trường tài chính, anh lựa chọn chia sẻ những bài học thực tế thay vì các công thức làm giàu màu hồng.

Tài chính tuổi 20 do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành, được thiết kế với nhiều hình minh họa sinh động, ví dụ gần gũi và các tình huống thực tế, giúp những khái niệm tài chính vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn với học sinh, sinh viên và người mới đi làm. Theo tác giả, sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ không phải kiếm được ít tiền mà là thiếu kiến thức để bảo vệ đồng tiền mình làm ra. Một quyết định tài chính sai lầm có thể khiến người trẻ mất nhiều năm để trả giá.

Với 344 trang nội dung, cuốn sách không chỉ đề cập đến quản lý chi tiêu, quỹ dự phòng hay nợ cá nhân mà còn trang bị tư duy nhận diện rủi ro trong thời đại số, khi những kẻ lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp hơn cả nhiều chuyên gia tài chính.

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