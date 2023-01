Trước Tết Quý Mão 2023 chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn hay dài?

Lãi suất tiết kiệm hiện bao nhiêu?

Sau đợt tăng nóng trong quý 4/2022, hiện nhiều ngân hàng thương mại đang tạm dừng cuộc đua về lãi suất tiết kiệm. Tuy nhiên, lãi suất hiện tại vẫn tiếp tục neo cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khảo sát các ngân hàng hiện nay, những ngân hàng nhà nước như Vietcombank, BIDV đang niêm yết lãi suất cao nhất chỉ 7,4%/năm. Cụ thể, Vietcombank áp dụng lãi suất 7,4%/năm cho các kỳ hạn từ 12 - 60 tháng; lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng là 6%/năm. Trong khi đó, lãi suất ở các ngân hàng thương mại cao hơn khá nhiều. Chẳng hạn ngân hàng OCB áp dụng mức lãi 9,3%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; kỳ hạn gửi từ 9 - 11 tháng là 9,1%/năm trong khi kỳ hạn từ 6 - 8 tháng 9%/năm. Mức lãi suất này cao hơn nhiều so với kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng chỉ được 5,8 - 5,95%/năm. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng sẽ cộng thêm lãi suất 1,2 - 1,5% cho những khách hàng gửi số tiền từ 50 tỉ đồng trở lên.

Tương tự, ngân hàng NCB niêm yết biểu lãi suất huy động tiền gửi với mức cao nhất 9,9%/năm cho khách hàng gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 10 - 12 tháng sẽ nhận được mức lãi 9,7%/năm; từ 7 - 9 tháng lãi 9,6%/năm và kỳ hạn 6 tháng 9,5%/năm.

Ngân hàng Bản Việt cũng niêm yết lãi suất cao nhất 9%/năm áp dụng cho người gửi tiền kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Với khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 9 - 11 tháng là 8,8%/năm; từ 6 - 8 tháng là 8,6%/năm và kỳ hạn từ 1 - 5 tháng áp dụng chung lãi suất 6%/năm. Riêng ngân hàng Techcombank công bố lãi suất áp dụng từ 6 tháng trở lên 9,2%/năm...

Chưa dừng ở đó, một số ngân hàng thương mại vẫn có những mức lãi suất tiết kiệm vượt 10%/năm tùy thuộc đối tượng khách hàng. Chẳng hạn, ngân hàng S. thông báo nếu là khách hàng VIP thì lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đã lên đến 10,5%/năm trong khi người gửi tiền thông thường vẫn chỉ nhận được mức 9,5%/năm...





Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, từ quý 3/2022, lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng thương mại tăng liên tục với mức tăng từ 2 - 3%/năm so với đầu năm. Lãi suất dao động từ 6 - 10%/năm đã thu hút lượng tiền nhàn rỗi trên thị trường. Tính chung huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn thành phố trong năm 2022 tăng khoảng 6%. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm 37,2% trong tổng huy động vốn và tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung, tăng 9,2% so với cuối năm 2021.

Chọn kỳ hạn ngắn hay dài để gửi tiết kiệm

Theo các chuyên gia tài chính, lãi suất tiết kiệm từ cuối năm 2022 đã tăng nhanh ở các kỳ hạn dài. Dù vậy, một số ngân hàng vẫn đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên sát kỳ hạn 1 năm để thu hút tiền gửi từ người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn kỳ hạn dài khi gửi tiền vào ngân hàng.

Chị Lê An (Q.3, TP.HCM) cho biết cuối tuần qua, sau khi đã nhận hết lương tháng 13 và khoản thưởng tết từ công ty, chị gom góp được khoảng 100 triệu đồng để gửi tiết kiệm và đã chọn kỳ hạn 13 tháng với lãi suất 9,9%/năm. "Đây là số tiền nhỏ nên cứ chọn gửi kỳ hạn 1 năm cho an toàn. Với lại cũng nghe rằng lãi suất chắc hết tăng nữa nên chốt luôn", chị An chia sẻ. Nhưng ngược lại, chị Thanh Ngọc (Q.5, TP.HCM) lại cho biết mình cũng vừa đáo hạn sổ tiết kiệm vào cuối tháng 12 và chỉ chọn kỳ hạn 6 tháng. Bởi theo chị, mức chênh lãi suất giữa kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tại ngân hàng chị gửi chỉ khoảng 0,3%/năm, tính ra số tiền chênh lệch không quá nhiều. Trong khi đó, chị kỳ vọng đến giữa năm nay có thể các kênh đầu tư sẽ khởi sắc và có thể sẽ chuyển tiền từ tiết kiệm sang các hình thức đầu tư khác để có lãi cao hơn...

TS Lê Đạt Chí, Phó trưởng khoa Tài chính (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), nhận định lãi suất hiện đứng ở mức cao và Chính phủ sẽ phải tìm giải pháp điều hành để giảm dần nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Nếu lãi suất duy trì ở mức quá cao thì hàng hóa Việt Nam sẽ kém cạnh tranh và doanh nghiệp khó khăn, xuất khẩu sụt giảm và kéo theo kinh tế trì trệ. Dù vậy, lãi suất trong năm nay sẽ không biến động mạnh như trong 2022. Do đó người gửi tiết kiệm sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng dòng tiền của mình như thế nào để quyết định chọn kỳ hạn ngắn hay dài. Ví dụ với người xem tiết kiệm là khoản tích góp dài hạn có thể chọn kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Trong khi những người có kế hoạch đầu tư thay vì để tiền trong ngân hàng sẽ ưu tiên chọn kỳ hạn ngắn như 6 tháng.