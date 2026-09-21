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    Thế giớiGóc nhìn

    Trước thềm biến động

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ

    Thụy Điển đang đứng trước khả năng thay đổi chính phủ. Kết quả bầu cử quốc hội chính thức cho thấy khối trung tả giành 176/349 ghế Quốc hội, so với 173 ghế của khối cánh hữu.

    Thủ tướng Ulf Kristersson đã từ chức, còn lãnh đạo đảng Xã hội dân chủ Magdalena Andersson được giao thành lập chính phủ. Tuy nhiên, sự chênh lệch chỉ có 3 ghế dân biểu làm cho việc hình thành một chính phủ ổn định vẫn là bài toán khó.

    Trước thềm biến động - Ảnh 1.

    Lãnh đạo đảng Xã hội dân chủ Thụy Điển Magdalena Andersson

    Ảnh: Reuters

    Chính phủ do đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo có thể đưa chính sách phúc lợi, y tế, giáo dục và giảm bất bình đẳng trở lại vị trí nổi bật hơn, nhưng sẽ không phải là sự trở lại nguyên trạng của mô hình Thụy Điển trước đây. Xã hội Thụy Điển đã thay đổi, và bản thân đảng Xã hội dân chủ cũng đã thay đổi. Đặc biệt, chính sách di cư khó có khả năng quay lại thời kỳ cởi mở trước đây.

    Chính phủ trung tả cũng có thể đặt trọng tâm lớn hơn vào chuyển đổi xanh và chính sách xã hội, nhưng đồng thời phải bảo vệ sức cạnh tranh của nền công nghiệp Thụy Điển.

    Thụy Điển do đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo có thể trở thành tiếng nói hậu thuẫn mạnh hơn cho chính sách xã hội và khí hậu của EU, đồng thời tìm cách kết hợp chuyển đổi xanh với năng lực cạnh tranh công nghiệp. Chính phủ trung tả có thể điều chỉnh cách tiếp cận, nhưng khó tạo ra sự đảo chiều căn bản trong chính sách di cư của EU.

    Vì thế, nếu bà Andersson trở lại làm thủ tướng thì nhiều khả năng sẽ không thay đổi chính sách đối với EU mà chỉ điều chỉnh vai trò của Thụy Điển trong EU, định hình lại sự cân bằng giữa an ninh, phúc lợi xã hội, di cư, khí hậu và cạnh tranh kinh tế cho Thụy Điển.

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