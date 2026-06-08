Trước thi tốt nghiệp THPT: Bác sĩ tiết lộ 4 việc quan trọng

Tuy nhiên, theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Y, (Đại học Y Dược TP.HCM), đây là những sai lầm khiến thí sinh thi tốt nghiệp THPT đánh mất phong độ ngay trước giờ G.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Y, (Đại học Y Dược TP.HCM) ẢNH: THANH HẢI

Duy trì chế độ ăn uống quen thuộc

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, mỗi người đều có hai loại sức khỏe quan trọng là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Một tinh thần tỉnh táo, minh mẫn không thể tách rời một cơ thể khỏe mạnh.

Trong giai đoạn chuẩn bị thi, nhiều học sinh có xu hướng dồn toàn bộ thời gian cho việc học mà quên mất những nhu cầu cơ bản của cơ thể. Đây là điều cần tránh.

"Não bộ đang phải hoạt động với cường độ cao nên cơ thể càng cần được chăm sóc đúng cách. Đừng vì muốn giải thêm một đề thi hay học thêm một bài mà bỏ bữa", bác sĩ Lợi nhấn mạnh.

Bác sĩ cho rằng trong thời điểm áp lực thi cử gia tăng, việc duy trì chế độ ăn uống quen thuộc, đầy đủ dinh dưỡng còn quan trọng hơn bình thường. Các nhóm thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và trái cây cần được đảm bảo trong cả ba bữa sáng, trưa và tối.

Đừng đánh đổi giấc ngủ để học thêm vài tiếng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của học sinh trước kỳ thi là cắt giảm thời gian ngủ để học nhiều hơn.

Theo bác sĩ Lợi, người trẻ đang trong giai đoạn phát triển cần được nghỉ ngơi đầy đủ, với thời lượng ngủ lý tưởng khoảng 6-8 tiếng mỗi ngày.

"Không thể dồn nén toàn bộ kiến thức của nhiều năm học vào vài ngày cuối cùng. Việc cố thức thêm vài tiếng chưa chắc giúp nhớ lâu hơn nhưng lại khiến cơ thể kiệt sức và giảm khả năng tập trung", bác sĩ Lợi nói.

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Đặc biệt, các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, laptop hay tivi đều phát ra ánh sáng xanh, yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Để dễ ngủ hơn, học sinh nên hạn chế sử dụng màn hình trước giờ đi ngủ, kết hợp nghe nhạc thư giãn hoặc thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng giúp cơ thể thả lỏng sau nhiều giờ học tập căng thẳng.

Càng gần thi càng phải vận động

Nhiều thí sinh cho rằng càng gần ngày thi càng nên ngồi học liên tục. Tuy nhiên, theo chuyên gia, vận động thể chất lại là yếu tố thường bị bỏ quên nhưng đóng vai trò rất quan trọng.

Sau nhiều giờ ngồi học, cơ bắp dễ bị căng cứng và mệt mỏi. Việc đi bộ nhẹ nhàng, đạp xe hoặc vận động vừa phải giúp thư giãn cơ thể, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Bác sĩ Lợi dẫn khuyến cáo của các tổ chức y tế rằng mỗi người nên vận động khoảng 30 phút mỗi ngày và duy trì tối thiểu 5 ngày mỗi tuần.

"Những bạn đã có thói quen tập thể thao ở mức độ vừa phải thì nên tiếp tục duy trì. Đừng bỏ hẳn việc vận động chỉ vì nghĩ rằng cần dành toàn bộ thời gian cho việc học", bác sĩ Lợi khuyến nghị.

Bí quyết quan trọng nhất: Giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, điều quan trọng nhất trong tuần cuối trước kỳ thi không phải là học thêm bao nhiêu giờ mà là giữ cho cơ thể và tinh thần ở trạng thái cân bằng.

Quá hưng phấn, quá căng thẳng hay quá mệt mỏi đều có thể khiến thí sinh đánh mất sự tập trung khi bước vào phòng thi.

"Các bạn hãy cố gắng duy trì đều đặn ba yếu tố: ăn đủ, ngủ đủ và vận động phù hợp. Khi cơ thể đạt được trạng thái cân bằng tốt nhất, đó cũng là lúc chúng ta có thể phát huy tối đa năng lực của mình trong kỳ thi", bác sĩ Lợi nhắn nhủ.

Mùa thi không chỉ là cuộc đua kiến thức mà còn là cuộc đua về sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định đôi khi chính là lợi thế lớn nhất để bước vào phòng thi với phong độ cao nhất.

Có nên uống cà phê, nước tăng lực để tăng tập trung? Bên cạnh áp lực học tập, nhiều học sinh còn truyền tai nhau các loại thức uống giúp tỉnh táo, tập trung hơn trước kỳ thi. Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, đây là vấn đề cần nhìn nhận thận trọng vì có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro. Ông cho biết caffeine trong cà phê có thể giúp tăng sự tỉnh táo ở một số người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì những thói quen mà cơ thể đã quen thuộc từ trước. "Nếu bạn vốn có thói quen uống cà phê hằng ngày thì có thể giữ mức đó. Nhưng nếu trước giờ chưa từng uống mà sát ngày thi mới thử vì nghe người khác mách thì không nên", bác sĩ Lợi cảnh báo. Theo bác sĩ, không phải ai cũng dung nạp caffeine giống nhau. Một số người có thể gặp tình trạng tim đập nhanh, hồi hộp, lo lắng, mất ngủ hoặc thậm chí phải nhập viện vì phản ứng quá mức với chất kích thích. Đặc biệt, việc thử cà phê, nước tăng lực hay các sản phẩm hỗ trợ tập trung lần đầu ngay trước kỳ thi có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái bất ổn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm bài.



