Trương Bá Chi có gì mà tình cũ của Tạ Hiền hết lời khen ngợi?

Trương Bá Chi mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi Coco, tình cũ của cố nam diễn viên Tạ Hiền, có những chia sẻ tích cực về cô trong một buổi phát sóng trực tiếp.

Trương Bá Chi nhận 'cơn mưa' lời khen từ Coco

Trong livestream ngày 1.8, Coco dành nhiều lời khen cho Trương Bá Chi, cho rằng nữ diễn viên là người "coi trọng tình nghĩa, sống rất có nguyên tắc và sở hữu sức hút cá nhân đặc biệt".

Coco cho biết cô và Trương Bá Chi luôn duy trì mối quan hệ hòa thuận, đồng thời bác bỏ những tin đồn cho rằng cả hai từng bất hòa Ảnh: Chụp màn hình phim Dangerous Liaisons

Khi được khán giả hỏi về mối quan hệ với Trương Bá Chi, Coco đáp: "Một mối quan hệ tốt đẹp không cần phải giải thích bằng lời". Cô cho rằng điều thực sự chạm đến trái tim mọi người chính là sức hút trong con người Trương Bá Chi, đồng thời bác bỏ những tin đồn suốt nhiều năm qua cho rằng cả hai không hòa hợp.

Coco tiết lộ cô luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con dâu cũ của Tạ Hiền. Cả hai có gu thời trang tương đồng và từng cùng nhau đi mua giày. Để có không gian mua sắm thoải mái, Trương Bá Chi còn nhờ cửa hàng tạm đóng cửa trong thời gian hai người lựa chọn sản phẩm. Theo Coco, mỗi lần gặp nhau, cả hai đều cảm thấy tự nhiên, vui vẻ và chưa từng có bất kỳ sự gượng gạo nào.

Bên cạnh mối quan hệ thân thiết, Coco cũng bày tỏ sự khâm phục trước hành trình làm mẹ của Trương Bá Chi. "Suốt nhiều năm qua, cô ấy chưa bao giờ lơ là trách nhiệm của một người mẹ. Trương Bá Chi là người phụ nữ rất dũng cảm trong tình yêu và là một người mẹ không có gì để chê trách", Coco chia sẻ. Người đẹp cũng thừa nhận cô mong mình có thể trở thành một người phụ nữ giống Trương Bá Chi.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Coco đang tận dụng các câu chuyện liên quan đến gia đình họ Tạ để thu hút sự chú ý trong các buổi livestream bán hàng.

Một số cư dân mạng nhắc lại việc Coco từng nhiều lần tiết lộ những câu chuyện đời tư của gia đình họ Tạ, trong đó có phát ngôn gây tranh cãi rằng Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi nhằm trả đũa Vương Phi.

Trước những chỉ trích này, Coco không đưa ra phản hồi. Kể từ sau khi chia tay Tạ Hiền, cô thường xuyên phát sóng trực tiếp và nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì những phát ngôn liên quan đến gia đình bạn trai cũ.

Coco từng hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên trước khi dần rút lui khỏi làng giải trí. Cô được biết đến rộng rãi nhờ mối tình kéo dài nhiều năm với nam diễn viên gạo cội vừa qua đời Tạ Hiền, cha của tài tử Tạ Đình Phong. Chuyện tình của cả hai từng nhận được sự quan tâm từ công chúng do khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Sau khi chia tay, Coco lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và gần như rời xa ngành giải trí để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Thế nhưng thời gian gần đây, cô thường xuyên livestream để kể về cuộc sống cá nhân.