Trương Bá Chi nói gì về tin đồn bị giới giải trí 'tẩy chay'?

Ngày 31.7, tờ Line Today đăng tải bài viết làm dấy lên làn sóng tranh luận khi cho rằng Trương Bá Chi bị giới điện ảnh "tẩy chay" vĩnh viễn sau mâu thuẫn nghiêm trọng với ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường và vợ là Trần Lam. Tin đồn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nữ diễn viên gần như không còn xuất hiện trên màn ảnh rộng trong suốt gần 10 năm qua.

Sự thật sau gần một thập niên biến mất trên màn ảnh

Kể từ khi tham gia bộ phim Out of Control (2016), Trương Bá Chi hầu như vắng bóng trong các dự án điện ảnh. Khán giả chỉ thỉnh thoảng bắt gặp cô trên các chương trình truyền hình thực tế hoặc gameshow.

Sự đối lập giữa giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và quãng thời gian dài không đóng phim đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong nhiều năm. Khi còn ở thời kỳ hoàng kim, Trương Bá Chi thường góp mặt trong 5 đến 6 bộ phim mỗi năm. Chính vì vậy, việc cô bất ngờ biến mất khỏi màn ảnh khiến không ít người hâm mộ đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên có bị âm thầm "cấm sóng" hay không.

Trương Bá Chi thẳng thắn bác bỏ tin đồn bị giới điện ảnh "quay lưng", khẳng định chưa từng có ý định giải nghệ và vẫn đang chờ một kịch bản phù hợp để trở lại màn ảnh Ảnh: AFP

Kết hợp với mâu thuẫn từng được công khai giữa Trương Bá Chi và vợ chồng Hướng Hoa Cường, nhiều trang tin cũng như cư dân mạng cho rằng cô đã đánh mất vị thế sau khi làm "phật lòng" một trong những nhân vật quyền lực nhất của ngành giải trí Hồng Kông.

Năm 2015, vợ chồng Hướng Hoa Cường được cho là đã loại Trương Bá Chi khỏi dàn diễn viên của League of Gods sau khi cáo buộc cô đưa ra nhiều yêu cầu vô lý và có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Khi đó, Hướng Hoa Cường công khai tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với nữ diễn viên nữa, trong khi Trần Lam chỉ trích: "Cô ấy có vấn đề về tính cách. Chúng tôi không thể tiếp tục bao dung hay ủng hộ Trương Bá Chi".

Trước những đồn đoán một lần nữa bùng lên, Trương Bá Chi cuối cùng đã trực tiếp lên tiếng.

Nữ diễn viên phủ nhận việc mình bị giới điện ảnh "tẩy chay" vĩnh viễn vì mâu thuẫn với vợ chồng Hướng Hoa Cường. Cô thừa nhận những tin đồn này đã tạo áp lực tâm lý rất lớn cho bản thân trong nhiều năm qua, đồng thời chia sẻ: "Chỉ có tôi mới biết sự thật thực sự là gì".

Khi được phóng viên hỏi tại một sự kiện gần đây về kế hoạch trở lại màn ảnh, Trương Bá Chi cho biết: "Tôi chưa bao giờ có ý định giải nghệ. Chỉ là tôi không muốn nhận phim chỉ vì danh tiếng. Tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một kịch bản thực sự khiến mình rung động và xứng đáng để dốc hết tâm sức".

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trương Bá Chi thường xuyên được truyền thông ca ngợi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ nhờ vẻ đẹp lai cuốn hút cùng thần thái sang trọng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô rơi vào khủng hoảng lớn năm 2008 sau khi vướng vào bê bối ảnh nhạy cảm liên quan đến Trần Quán Hy đúng lúc tên tuổi đang ở đỉnh cao. Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

Dù trở lại màn ảnh rộng vào năm 2012 sau vài năm vắng bóng, Trương Bá Chi không còn lấy lại được vị thế như trước. Kể từ năm 2016 đến nay, cô gần như ngừng tham gia các dự án điện ảnh và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế.