Trường bán trú chi vượt tiền ăn, học sinh 'bỗng dưng' mắc nợ

Thời gian qua, dư luận ở xã Ba Xa (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) âm ỉ phản ánh việc Trường phổ thông bán trú THCS Ba Xa (Trường bán trú Ba Xa) đã chi vượt hàng chục triệu đồng tiền ăn của học sinh bán trú, ảnh hưởng đến suất ăn hằng ngày của các em.

Mỗi học sinh "bỗng dưng" bị nợ hơn 700.000 đồng

Năm học 2022-2023 Trường bán trú Ba Xa có 305 học sinh theo học (hầu hết là người Hrê). Theo quy định hiện hành, nhà trường có 178 em học sinh được hưởng chế độ bán trú của Nhà nước.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ba Xa, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) PHẠM ANH

Theo Trường bán trú Ba Xa, có 72 em không ở lại bán trú mà đi về nhà, còn lại 106 em ở bán trú tại trường (từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần).

Mỗi học sinh bán trú được hưởng 15 kg gạo và 596.000 đồng/tháng. Trong học kỳ 1, năm học 2022-2023, Trường bán trú Ba Xa nhận tiền hỗ trợ cho 178 học sinh bán trú là hơn 424,3 triệu đồng.

Khu vực ở bán trú của học sinh Hrê trong khuôn viên Trường bán trú Ba Xa PHẠM ANH

Tuy nhiên, do không ở bán trú tại trường nên 72 em đi về nhà được nhà trường trả hơn 2 triệu đồng/em/học kỳ 1 (4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12.2022), sau khi trừ các khoản chi phí như đồng phục, chi phí dỡ bốc gạo và một vài chi phí khác.

Còn lại 106 em ở lại bán trú, tiền chi phí trong học kỳ 1 vừa qua là 252 triệu đồng. Thế nhưng, nhà trường lại chi đến hơn 333,5 triệu đồng, vượt 81 triệu đồng. Vì vượt chi, nên 106 em học sinh ở lại bán trú "bỗng dưng" nợ nhà trường hơn 700.000 đồng/em.

Điều chỉnh suất ăn học sinh để "bù lỗ"

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Bắc, Hiệu trưởng Trường bán trú Ba Xa, thừa nhận có chi sai vượt số tiền nói trên và vì vậy, vô tình học sinh bán trú phải nợ lại tiền nhà trường.

Ông Bắc cho rằng, lý do chi vượt là trường không kiểm soát được khẩu phần ăn trong 4 tháng học kỳ 1. Thời gian này, do thời tiết mưa nên học sinh ở lại bán trú nhiều hơn so với bình thường. Hơn nữa, chế độ ăn chủ yếu là thịt nên giá cả cao hơn so với cá.

Phòng ở bán trú của trường PHẠM ANH

Ngoài ra, nhân viên kế toán theo dõi bữa ăn cho học sinh nghỉ thai sản vào tháng 11 nên giáo viên kiêm nhiệm quản lý không có kinh nghiệm, để xảy ra việc chi vượt.

Hỏi làm sao 'bù lỗ' số tiền trên, ông Bắc nói đã làm việc với nhà cung cấp thức ăn là cho trường nợ và trường sẽ cắt giảm, điều chỉnh khẩu phần ăn của học sinh.

Một cách "bù lỗ" nữa mà ông Bắc cho biết là, do học kỳ 2 năm học này, số học sinh ở lại bán trú ít và thời gian nghỉ nhiều nên sẽ trả được số nợ.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu các em không ở bán trú, thì nhà trường phải có trách nhiệm trả tiền và gạo cho các em mang về, chứ không thể bù lỗ như trên.

Thành lập đoàn thanh tra

Ông Huỳnh Giang Nam, Trưởng phòng GD-ĐT H.Ba Tơ, cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo cụ thể việc Trường bán trú Ba Xa chi vượt hơn 80 triệu đồng tiền ăn của học sinh bán trú. "Nhưng việc chi vượt và cắt khẩu phần ăn của học sinh như vậy để bù vào khoản chi vượt là sai", ông Nam khẳng định.

Ông Nam nói sẽ yêu cầu Trường bán trú Ba Xa báo cáo lại vụ việc, đồng thời báo cáo để UBND H.Ba Tơ thành lập đoàn thanh tra nội dung này. "Không thể có chuyện chi vượt trong học kỳ 1 rồi cắt khẩu phần ăn của các em trong học kỳ 2 được", ông Nam nói.

Chiều 31.3, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ cho biết, lãnh đạo huyện đang chờ Công an H.Ba Tơ kết luận điều tra việc tố cáo ông Bắc trước đó. Tuy nhiên, với vụ việc này, có thể xử lý trước khi có kết luận điều tra của công an huyện.

Ông Vinh cũng cho biết, đang chỉ đạo cơ quan thanh tra tham mưu để xử lý vụ việc tại Trường bán trú Ba Xa.

Trước đó, vào tháng 9.2022, Thanh Niên đã phản ánh việc ông Bắc, Hiệu trưởng Trường bán trú Ba Xa, bị tố cáo nghi bán gạo của học sinh bán trú trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 năm học 2019-2020.

Ngoài ra, tố cáo còn cho rằng, ông Bắc đã xin phụ huynh học sinh người Hrê 200.000 - 500.000 đồng/em từ nguồn tiền Nhà nước hỗ trợ cho các em, để xã hội hóa sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất khu bán trú của trường.