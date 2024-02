Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chúc tết Bộ đội biên phòng Tiền Giang

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang đạt được trong năm 2023; đồng thời đánh giá cao công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình giúp đỡ người dân địa phương phát triển KT-XH của BĐBP Tiền Giang.



Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tiền Giang Bắc Bình

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiệm vụ của BĐBP rất khó khăn, phức tạp, gian khổ, vừa đảm nhận nhiệm vụ quản lý, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc, vừa bám sát địa bàn đóng quân để chăm lo, hỗ trợ nhân dân phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang mạnh khỏe, thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xử lý hiệu quả tất cả tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển một cách kịp thời.

Cũng trong chuyến công tác tại Tiền Giang, trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 100 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn H.Tân Phước.

Cùng ngày, đoàn công tác do Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM.