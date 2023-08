Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Chiều 28.8, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết bị can Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC, đã về nước đầu thú. Bà Phương là bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Người này đầu thú tại Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình nã đối với bà Nguyễn Thị Thu Phương

BCA

Theo trung tướng Tô Ân Xô, C03 đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành biện pháp điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bà Phương và các bị can khác.

Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng đang bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để ra đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, nếu tiếp tục trốn tránh, các đối tượng sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Theo kết luận điều tra C03 ban hành hồi đầu tháng 7 vừa qua, để thâu tóm các gói thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC (đang trốn truy nã), đã thành lập nhiều công ty sân sau, phân công nhân viên Công ty AIC đứng tên đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng.

Bà Nhàn giao bà Nguyễn Thị Thu Phương cùng bộ phận thư ký tài chính điều hành hoạt động các công ty này. Ngoài ra, bà Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu, chi riêng của bà Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Khi tham gia đấu thầu dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh năm 2012, bà Nhàn chỉ đạo bà Phương điều hành các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC (Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn Cầu, Công ty Công nghệ cao...).

Bà Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012 nhằm hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty "quân xanh" giúp AIC trúng thầu.

Trước khi công an khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bà Phương cư trú tại P.Đồng Nhân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó bỏ trốn.

Căn cứ hồ sơ tài liệu đã thu thập, lời khai của một số bị can và những người liên quan, C03 có đủ cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Thu Phương đã giúp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Hành vi thông thầu của bà Nguyễn Thị Thu Phương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.