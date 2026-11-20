Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 trường

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy UBND TP.HCM công bố Quyết định số 6074/QĐ-UBND ngày 21.9.2026 của UBND TP.HCM về việc tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Đông Sài Gòn, đồng thời đổi tên thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM, trực thuộc UBND TP.HCM.

Theo quyết định, Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo quy định tại luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền.

Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM có trụ sở chính tại số 17 đường số 8, phường Thủ Đức, TP.HCM. Ngoài ra, còn có cơ sở đào tạo gồm: cơ sở 1 tại số 2/38 Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; cơ sở 2 tại số 2 Ngô Quyền, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Ông Cao Thanh Bình, ủy viên thường trực, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM (bìa phải) trao quyết định thành lập Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM ẢNH: K.T.C

Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM (sau sáp nhập) thực hiện việc tiếp nhận, quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức và Trường trung cấp Đông Sài Gòn; kiện toàn tổ chức, ban hành các quy chế nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22.5.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM được tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức và Trường trung cấp Đông Sài Gòn sau khi sáp nhập.

Học sinh, sinh viên đang học tại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức và Trường trung cấp Đông Sài Gòn (sau sáp nhập) được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

4 mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới

Cùng với việc công bố quyết định thành lập, nhà trường chính thức ra mắt Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 5 năm theo các quyết định bổ nhiệm ngày 15.10.2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Toán giữ chức Hiệu trưởng; 3 phó hiệu trưởng gồm: bà Lê Thị Ngọc Thuần, bà Nguyễn Thị Kim Bắc và ông Bùi Đăng Linh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Nguyễn Xuân Toán, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh ngày 21.9.2026 là dấu mốc quan trọng trong quá trình tổ chức lại và phát triển trường. Việc mang tên gọi mới mở ra cơ hội hội tụ nguồn lực, phát huy thế mạnh và nâng cao vị thế. Tuy nhiên, tên gọi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, hiệu quả quản trị và niềm tin của xã hội.

TS Nguyễn Xuân Toán, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: K.T.C

Trên cương vị mới, TS Nguyễn Xuân Toán xác định 4 mục tiêu trọng tâm, gồm xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm; kiện toàn công tác quản trị, nâng cao thực chất chất lượng đào tạo; tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp và xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa điều kiện dạy và học.

Trong đó, nhà trường sẽ rà soát, phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm chuẩn đầu ra phù hợp với quy định và nhu cầu thị trường lao động. Đồng thời, tăng cường đưa yêu cầu thực tế của sản xuất, công nghệ và việc làm vào quá trình đào tạo, mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên tại doanh nghiệp.

Với phương châm "học để làm, làm để phát triển", Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín của thành phố và khu vực, đào tạo người học giỏi chuyên môn, thành thạo tay nghề, có khả năng thích ứng với thị trường lao động. Nhà trường đồng thời đặt mục tiêu mở rộng ngành nghề mới và chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.



