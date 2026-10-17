Trưởng công an xã được xử phạt đến 100 triệu đồng về vi phạm kinh doanh xổ số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 389 năm 2026, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Đáng chú ý, nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an nhân dân, trong đó có trưởng công an cấp xã.

Theo khoản 2 điều 27 Nghị định 389 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 30.11.2026), trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số thuộc thẩm quyền.

Ngoài phạt tiền, trưởng công an cấp xã còn có quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Người bán vé số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng có thể bị xử phạt ẢNH: DƯƠNG QUỲNH TRANG

Đối với chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ, khoản 1 điều 27 quy định thẩm quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20 triệu đồng; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá hai lần mức tiền phạt thuộc thẩm quyền.

Ở cấp tỉnh, khoản 3 điều 27 quy định một số chức danh trưởng phòng thuộc công an cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an có quyền xử phạt tiền đến 160 triệu đồng.

Trong khi đó, khoản 4 điều 27 quy định giám đốc công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 200 triệu đồng. Chức danh này còn được đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Một số chức danh thuộc Bộ Công an như cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng có thẩm quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng.

Việc xử phạt phải căn cứ vào hành vi cụ thể, mức phạt tương ứng và phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

Những hành vi vi phạm khác thuộc thẩm quyền xử phạt của công an

Theo khoản 3 điều 29 Nghị định 389 năm 2026, các chức danh công an quy định tại điều 27 được xử phạt những hành vi vi phạm thuộc các điều, khoản được nghị định xác định, trong phạm vi thẩm quyền.

Trong đó có các hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số, tham gia dự thưởng xổ số, trả thưởng xổ số và một số vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Đơn cử, khoản 1 điều 9 quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá ghi trên tờ vé số.

Khoản 2 điều 9 quy định phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi bán vé xổ số cho cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng (người dưới 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự).

Đối với người mua vé số, khoản 1 điều 11 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng mua vé xổ số để dự thưởng.

Ngoài ra, khoản 4 điều 8 quy định phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Khoản 5 điều 8 quy định phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Tuy nhiên, không phải tất cả hành vi vi phạm được quy định trong nghị định đều thuộc thẩm quyền xử phạt của công an.