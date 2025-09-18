Trường Đại học Kinh tế - Luật lên tiếng vụ sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm giả chữ ký

Sau phóng sự phản ánh trên Báo Thanh Niên về vụ việc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam bị tố giả mạo chữ ký sinh viên, tạo lập hợp đồng khống, dư luận xã hội đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt.

Trong vụ việc này, Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, đã chính thức lên tiếng, khẳng định sẽ đồng hành cùng ba sinh viên bị ảnh hưởng trong vụ việc, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các em.

Chi hội Luật gia Trường ĐH Kinh tế - Luật trao đổi với các sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm Dai-Ichi giả chữ ký, tạo lập hợp đồng khống Ảnh: THẢO NHÂN

Theo đơn phản ánh gửi đến Báo Thanh Niên, các sinh viên Lê Hải (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật), Lê Phước Hiếu (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM), Trần Nhật Ly (22 tuổi, sinh viên Đại học Y dược TP.HCM) cho biết đã đăng ký tham gia một kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm vào hồi tháng 1.2024. Trong suốt quá trình đăng ký và tham gia thi, các sinh viên này không hề biết kỳ thi này có liên quan đến Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dai-Ichi).

Đến tháng 5.2025. ba của sinh viên Lê Hải là ông Lê Giang Sơn (50 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) nhận được thông báo về việc khai báo thông tin sai sự thật về người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, khi đó, mọi chuyện mới vỡ lở.

Mặc dù đã nhiều lần liên hệ với phía Công ty Dai-Ichi để yêu cầu giải quyết vấn đề, nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa có hồi kết.

Theo Thạc sĩ Ngô Minh Tín (Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường ĐH Kinh tế - Luật, kiêm giảng viên môn Luật Hình sự), ngay khi nhận thông tin vụ việc, Chi hội Luật gia đã mời các sinh viên lên làm việc và hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết.

ThS. Ngô Minh Tín, Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Trường ĐH Kinh tế - Luật,ĐHQG-HCM Ảnh: THẢO NHÂN

Thạc sĩ Tín nhấn mạnh: "Với trách nhiệm bảo vệ người học, bảo vệ xã hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với sinh viên Lê Hải cũng như các bạn sinh viên của các cơ sở đào tạo khác để làm việc với phía Công ty Dai-Ichi để tìm ra một cái kết quả thấu tình đạt lý".

Cạnh đó, Thạc sĩ Ngô Minh Tín cũng cảnh báo mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên phải quản lý thông tin cá nhân một cách cẩn trọng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc...