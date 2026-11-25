thí sinh trúng tuyển ĐH làm thủ tục nhập học năm 2026 Ảnh minh họa,: nhật thịnh



Trường ĐH Luật TP.HCM đã chính thức công bố phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2027. Một trong các thông tin đáng chú ý được trường công bố liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển.

Theo đó, trường cho biết sử dụng các tổ hợp phù hợp với từng ngành đào tạo, bao gồm những tổ hợp truyền thống và các tổ hợp có môn giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các tổ hợp gồm 3 môn, trong đó môn bắt buộc là văn hoặc toán. Hai môn còn lại của tổ hợp xét tuyển được trường kết hợp đa dạng các môn trong chương trình THPT. Riêng nhóm môn ngoại ngữ, trường sử dụng cả điểm môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật để xét tuyển.

Hầu hết các ngành của trường đều có từ 10 tổ hợp môn xét tuyển trở lên. Đặc biệt, ngành luật sử dụng tới 53 tổ hợp môn xét tuyển. So với năm 2026, tổ hợp xét tuyển các ngành của trường năm nay đều tăng mạnh (năm ngoái, ngành luật sử dụng nhiều tổ hợp môn nhất nhưng chỉ 12 tổ hợp).

Tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành Trường ĐH Luật TP.HCM cụ thể như bảng sau:

Năm 2027, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố sử dụng 4 phương thức xét tuyển áp dụng cho 11 ngành đào tạo.

Phương thức 1: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, áp dụng cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện, trong đó có thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở những môn học phù hợp với ngành đăng ký và các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định.

Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Điểm xét tuyển được xác định dựa trên tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ.

Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ). Trường sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả 3 năm lớp 10, 11 và 12. Điểm xét tuyển được thực hiện quy đổi tương đương theo quy định và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực. Trường sử dụng kết quả từ các kỳ thi V-SAT, V-ACT và HSA. Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).