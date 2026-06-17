Trường đại học tham gia Liên minh thương hiệu Sài Gòn

5 đơn vị của TP.HCM ký kết thành lập Liên minh thương hiệu Sài Gòn ảnh: h.đ

Ngày 17.6, 5 đơn vị của TP.HCM chính thức ký kết thành lập Liên minh thương hiệu Sài Gòn (SAIGON LEAGUE) giai đoạn 2026-2030. Các đơn vị gồm: Trường ĐH Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương đã hợp tác thành lập Liên minh thương hiệu Sài Gòn (Saigon League). Đây là mô hình liên kết kinh tế - tri thức - dịch vụ đầu tiên quy tụ các đơn vị tiêu biểu mang thương hiệu Sài Gòn, hướng đến phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao giá trị thương hiệu và đóng góp cho sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp, hợp tác với các nội dung gồm: liên kết chuỗi cung ứng, phân phối, tài chính hóa chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm, dịch vụ liên kết, phân phối và phát triển nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng và hợp tác về phát triển dữ liệu, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác và chuyển giao. Các đơn vị cũng hợp tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.HCM.

Trong Liên minh thương hiệu Sài Gòn, Trường ĐH Sài Gòn đảm nhiệm vai trò nền tảng tri thức và phát triển nguồn nhân lực, giữ vị trí kết nối giữa giáo dục, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, trường ĐH này sẽ tham gia tư vấn chiến lược, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và thị trường lao động trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trường giữ vai trò trung tâm trong các hoạt động dữ liệu, đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển giao của liên minh; phối hợp cùng các đơn vị thành viên triển khai nghiên cứu ứng dụng, xây dựng các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, kết nối sinh viên với môi trường thực tập và cơ hội việc làm chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ ký kết thành lập, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết: "Liên minh thương hiệu Sài Gòn sẽ là môi trường để tri thức gặp thực tiễn, nghiên cứu gắn với ứng dụng. Đây cũng là nơi sinh viên được nhúng mình vào môi trường thực tế của những tổng công ty hàng đầu, đồng thời doanh nghiệp được tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số".