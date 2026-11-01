Trường đại học tổ chức Giải bóng đá giao hữu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giải bóng đá giao hữu "Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026" do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức ảnh: nhật thịnh

Sáng 1.11, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) tổ chức Giải bóng đá giao hữu "Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026", hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng đến từ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn TP.HCM. Tham gia giải đấu có các đội bóng đến từ Báo Nhân Dân, Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong, Báo Dân trí, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Báo điện tử Tuổi Trẻ và đội chủ nhà UTH.

Giải đấu là hoạt động giao lưu thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các nhà giáo với các nhà báo ảnh: nhật thịnh

Sau những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn tại 2 bảng đấu, Giải bóng đá giao hữu "Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026" đã khép lại với những kết quả chung cuộc.

Theo đó, ở hạng Serie A, đội bóng UTH 1 đã giành vị trí vô địch; đội Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM giành giải nhì; đồng hạng ba là đội bóng từ Báo Thanh Niên và Báo Tiền Phong.

Ở hạng Serie B, vị trí ngôi vô địch thuộc về đội bóng Báo Nhân Dân; Báo điện tử Tuổi trẻ giải nhì; 2 đội đồng hạng ba gồm: UTH 2 và Báo Dân trí.

Một số hình ảnh thi đấu sôi nổi của đội bóng Báo Thanh Niên trên sân:

ảnh: nhật thịnh

ảnh: nhật thịnh





Cùng với Báo Tiền Phong, đội bóng Báo Thanh Niên đồng hạng ba hạng Serie A ảnh: t.h

Được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, giải đấu là hoạt động giao lưu thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của trường với các phóng viên, biên tập viên và nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí.

Cùng với đội chủ nhà UTH, giải đấu có các đội bóng đến từ nhiều cơ quan báo đài tại TP.HCM ảnh: nhật thịnh

Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, giải đấu còn hướng tới xây dựng một không gian giao lưu cởi mở, tăng cường sự kết nối, chia sẻ và hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan báo chí. Thông qua những trận đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực và fair-play, các đơn vị tham dự có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đồng hành giữa cơ sở giáo dục ĐH và các cơ quan truyền thông trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành hoạt động thường niên ảnh: nhật thịnh

Giải bóng đá giao hữu "Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026" là một trong những hoạt động thiết thực của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM hướng tới xây dựng môi trường giáo dục năng động, gắn kết với xã hội và tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí. Nhà trường kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối và đồng hành vì sự phát triển của giáo dục và cộng đồng.