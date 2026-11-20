Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển trường ảnh: T.H

Khởi nguồn từ tháng 12.1976 với hai cơ sở đào tạo chuyên ngành là Trường Cán bộ khí tượng thủy văn Phân hiệu phía nam và Trường trung học Đo đạc và Bản đồ II, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: "50 năm là chiều sâu truyền thống, còn 15 năm thành lập trường ĐH là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành. Bản sắc của trường được định hình từ những lĩnh vực gắn bó mật thiết với tương lai phát triển của đất nước: Đất - Nước - Khí quyển - Không gian - Môi trường".

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM định hướng giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng hiện đại, liên ngành, có tính ứng dụng; tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, địa phương và thực tiễn nghề nghiệp; chú trọng năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ số và khả năng thích ứng của người học. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, từng bước đi vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề cụ thể của quản lý, sản xuất và đời sống.

Lễ kỷ niệm diễn ra đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM bày tỏ sự tri ân đến tất cả các thế hệ đã đóng góp công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển nhà trường. "Chúng ta trân trọng những thầy cô đã đặt những viên gạch đầu tiên trong điều kiện còn nhiều khó khăn; những thế hệ lãnh đạo, giảng viên đã kiên trì xây dựng nền móng đào tạo; những nhà khoa học miệt mài nghiên cứu và những người đang tiếp tục tận tụy với sự nghiệp giáo dục hôm nay. Chính tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự tận tâm với người học của các thế hệ đã tạo nên truyền thống, bản sắc và sức mạnh nội sinh của nhà trường", PGS Quyền nhấn mạnh.