Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ở xã biên giới Hướng Lập không có nhiều hoa tươi, quà đẹp nhưng lại ngập tràn tình cảm. Từ khắp các bản làng, học sinh người Vân Kiều diện những bộ quần áo đẹp nhất, mang theo những món quà tự tay chuẩn bị, háo hức đến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lập để chúc mừng thầy cô.

Học sinh cầm trên tay những món quà quê, háo hức đến trường dịp 20.11 ẢNH: THANH LỘC

Thay cho những bó hoa hay món quà thường thấy ở dưới xuôi, các em mang theo nào gà bản, gạo nếp, bí đao, dứa, rau củ... và những nhành hoa rừng.

Đó đều là những sản vật gần gũi trong đời sống hằng ngày của đồng bào vùng cao, có khi được các em tự tay hái, gom góp từ gia đình để dành tặng thầy cô - những người đang ngày ngày dạy dỗ mình.

Nụ cười nở trên môi các bạn nhỏ ẢNH: THANH LỘC

Sân trường rộn ràng tiếng cười. Em nào cũng háo hức giới thiệu món quà, gửi lời chúc đến thầy cô.

Những tấm thiệp tự làm với nét chữ còn vụng về nhưng chứa đựng tình cảm chân thành cũng được các em nâng niu trao tận tay người nhận.

Cậu học trò này vui vẻ vì món quà "siêu chất" tặng thầy cô ẢNH: THANH LỘC

Hồ Thị Thảo Uyên (lớp 7A, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lập) chia sẻ em rất yêu quý thầy cô vì luôn được quan tâm như con cái trong gia đình. Không chỉ dạy học, thầy cô còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt của học sinh ở trường bán trú.

Không khí ấm áp ấy tiếp tục lan đến khu nhà công vụ của giáo viên. Bên những chiếc bánh, viên kẹo giản dị, thầy cô cùng học sinh trò chuyện về chuyện học hành, bản làng. Đặc biệt, những tấm thiệp với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những dòng nhắn gửi mộc mạc, ngây thơ khiến nhiều giáo viên không khỏi xúc động.

Nếp, bí đao, dứa, hoa rừng... trở thành món quà tình nghĩa được học sinh vùng cao mang tặng cô thầy ẢNH: THANH LỘC

Cô Hồ Thị Như Oanh, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lập, xúc động khi đọc những lời chúc của học trò. Cô cho hay, từng dòng chữ nắn nót trong tấm thiệp là sự ghi nhận đáng quý đối với công việc và những nỗ lực của mình.

Còn thầy Nguyễn Đình Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tình cảm của học sinh là động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy và chăm lo cho các em.

Thầy cô không giấu được cảm xúc khi nhận được quà quê của học trò ẢNH: THANH LỘC

Ở Hướng Lập, nơi điều kiện sống và học tập còn nhiều khó khăn, những món quà ngày 20.11 có thể không mang nhiều giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm đặc biệt.



