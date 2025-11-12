Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường đại học y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
12/11/2025 11:17 GMT+7

Một trường đại học (ĐH) y đầu tiên vừa có thông báo về phương thức tuyển sinh trình độ ĐH năm 2026.

Trường ĐH y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2026 - Ảnh 1.

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến sử dụng 3 phương thức tuyển sinh

ảnh: T.N

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ ĐH năm 2026. Đây là trường ĐH đào tạo y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh ĐH 2026 tính đến thời điểm này.

Theo đó, năm 2026 trường tuyển sinh 13 ngành, trong đó y khoa có 2 chương trình đào tạo (y khoa và y khoa tăng cường tiếng Anh); điều dưỡng có 2 chương trình đào tạo (điều dưỡng và điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh viện). Các ngành và chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Trường ĐH y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2026 - Ảnh 2.

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến có 3 phương thức xét tuyển gồm: kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh; sử dụng phương thức khác. Thông tin các phương thức xét tuyển dự kiến như bảng sau:

Trường ĐH y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2026 - Ảnh 3.

Các tổ hợp môn được xét theo thang điểm 30, không nhân hệ số, trong đó có môn bắt buộc là toán. Trường không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Đối với ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có tiếng Anh, chỉ áp dụng với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026 (không xét chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển).

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành dự kiến tăng so với năm 2025 và sẽ công bố khi ban hành thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.

Nhà trường cũng lưu ý, các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ ĐH năm 2026 sẽ xem xét áp dụng tùy thuộc và điều kiện thực tế khi xây dựng thông tin tuyển sinh.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phương thức tuyển sinh dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT ngành y khoa lấy cao nhất ở mức 25,55 điểm; ngành dinh dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 18.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành ĐH năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

phương thức tuyển sinh tuyển sinh đại học 2026 ĐH y ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ĐH 2026 tuyển sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận