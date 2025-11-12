Trường đại học y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2026

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến sử dụng 3 phương thức tuyển sinh ảnh: T.N

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ ĐH năm 2026. Đây là trường ĐH đào tạo y đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh ĐH 2026 tính đến thời điểm này.

Theo đó, năm 2026 trường tuyển sinh 13 ngành, trong đó y khoa có 2 chương trình đào tạo (y khoa và y khoa tăng cường tiếng Anh); điều dưỡng có 2 chương trình đào tạo (điều dưỡng và điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh viện). Các ngành và chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến có 3 phương thức xét tuyển gồm: kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh; sử dụng phương thức khác. Thông tin các phương thức xét tuyển dự kiến như bảng sau:

Các tổ hợp môn được xét theo thang điểm 30, không nhân hệ số, trong đó có môn bắt buộc là toán. Trường không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Đối với ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có tiếng Anh, chỉ áp dụng với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026 (không xét chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển).

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành dự kiến tăng so với năm 2025 và sẽ công bố khi ban hành thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.

Nhà trường cũng lưu ý, các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ ĐH năm 2026 sẽ xem xét áp dụng tùy thuộc và điều kiện thực tế khi xây dựng thông tin tuyển sinh.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phương thức tuyển sinh dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT ngành y khoa lấy cao nhất ở mức 25,55 điểm; ngành dinh dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 18.