Trường ĐH An ninh nhân dân thành Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM

Ngày 29.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký quyết định về việc thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở Trường ĐH An ninh nhân dân.

Theo quyết định, phân hiệu có tên Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TP.HCM. Địa chỉ phân hiệu tại Km18, xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật

Học viện An ninh nhân dân chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 10496/T01-CT ngày 5.10.2026 về việc thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở Trường ĐH An ninh nhân dân; Kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường ĐH An ninh nhân dân trước ngày quyết định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2026.

Đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân ẢNH: TRƯỜNG ĐH AN NINH NHÂN DÂN

Trường ĐH An ninh nhân dân, tiền thân là Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam, được thành lập ngày 9.10.1963.

Trường trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi khác nhau, như: Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (1963-1976); Trường Bổ túc Sĩ quan Công an nhân dân (1976-1984); Trường CĐ An ninh nhân dân II (1984-1989); Trường ĐH An ninh nhân dân cơ sở phía nam (1989-1995); Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân (1995-2001); Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân (2001-2003).

Đến ngày 30.7.2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 154/2003/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH An ninh nhân dân trên cơ sở Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân.