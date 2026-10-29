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    Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thành Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM

    Hà Ánh
    Hà Ánh

    Bộ GD-ĐT vừa có quyết định chuyển Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thành Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM.

    Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thành Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM - Ảnh 1.

    Học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trong hoạt động diễu binh

    ảnh: hà ánh

    Hôm nay (29.10), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

    Theo đó, phân hiệu có tên Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu TP.HCM (tại số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM).

    Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

    Học viện Cảnh sát nhân dân chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 7047/T02-CT ngày 5.10.2026 về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

    Đáng chú ý là kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trước ngày quyết định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2026.

    Được thành lập từ năm 1968 với tiền thân là Trường Công an Trung ương, Học viện Cảnh sát nhân dân hiện được công nhận là cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân, phấn đấu trở thành trường ĐH trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia.

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