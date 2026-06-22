Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2026

Nữ học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân ảnh: hà ánh

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vừa có thông báo kết quả xét tuyển phương thức 1 (xét tuyển thẳng) trong tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2026.

Theo đó, 2 thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng năm nay gồm 1 thí sinh đạt giải nhì môn lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT; 1 thí sinh đạt giải ba môn hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT (xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ là thí sinh có điểm tổng kết của môn đoạt giải các năm học THPT cao nhất).

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo và đề nghị công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển phương thức 1 phối hợp với nhà trường trong tổ chức hướng dẫn cho thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học theo lịch tuyển sinh của Bộ Công an và Bộ GD-ĐT.

Năm 2026, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân có 3 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1 : Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an.

: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an. Phương thức 2 : Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phạm vi tuyển sinh của trường theo quy định về phân vùng tuyển sinh của Bộ Công an, được xác định trong khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào). Đối với chiến sĩ nghĩa vụ các đơn vị đóng quân trên địa bàn cả nước, căn cứ địa bàn đóng quân của chiến sĩ nghĩa vụ thuộc khu vực phía bắc hoặc phía nam để xác định trường dự tuyển theo đúng phân vùng tuyển sinh nêu trên.

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an còn cần đáp ứng điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức.

Thí sinh dự tuyển theo phương thức 1, thí sinh đạt giải thưởng theo quy định của Bộ GD-ĐT và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

Thí sinh dự tuyển theo phương thức 2, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1.5.2026. Chứng chỉ do tổ chức được Bộ GD-ĐT cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh: IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 46 trở lên, TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242 trở lên, SAT đạt từ 1.100 trở lên; tiếng Trung Quốc đạt từ HSK 4 trở lên; tiếng Tây Ban Nha đạt từ DELE B2 trở lên; tiếng Pháp đạt từ DALF/DELF B2 trở lên; tiếng Nga đạt từ TRKI (TORFL) B2 trở lên; tiếng Đức đạt từ Goethe-Zertifikat/TEL B2 trở lên; tiếng Nhật đạt từ JLPT N3 trở lên; tiếng Hàn Quốc đạt từ TOPIK 4 trở lên; tiếng Ý đạt từ CELI 3 trở lên (không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition). Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn cho đăng ký dự tuyển nhưng ngày thi chứng chỉ chính thức phải trước ngày 20.5.2026. Thí sinh hoàn thành và nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại trường trước ngày 30.5.2026.

Thí sinh dự tuyển theo phương thức 2 đồng thời cần có xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không; Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Thí sinh dự tuyển theo phương thức 3, trường hợp học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn ngoại ngữ đó để sơ tuyển. Trường ĐH Cảnh sát nhân dân quy định, đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.