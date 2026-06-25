Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở cổng đăng ký xét tuyển đợt bổ sung năm 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Cổng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở tới 17 giờ ngày 14.7

Sáng nay (25.6), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thông báo mở cổng tuyển sinh đợt bổ sung để thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH năm 2026.

Theo đó, từ 10 giờ hôm nay (25.6) đến 17 giờ ngày 14.7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở cổng tuyển sinh đợt bổ sung để thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển ĐH tại địa chỉ: https://mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh.

Việc nộp minh chứng này áp dụng cho các đối tượng xét tuyển của phương thức xét tuyển tổng hợp gồm:

Đối tượng 2.1: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026;

Đối tượng 2.2: Thí sinh không có kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026;

Đối tượng 2.3: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài;

Đối tượng 2.4: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam, dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế.

Trường hợp thí sinh thuộc các nhóm đối tượng kể trên chưa đăng tải các chứng chỉ (như chứng chỉ ngoại ngữ, SAT...) lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 20.6, có thể thực hiện khai báo thông tin các chứng chỉ tại cổng tuyển sinh của trường để Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa xem xét và quyết định.

Đối với các thí sinh cần điều chỉnh thông tin trong hồ sơ xét tuyển đã khai báo trước đó (như đối tượng xét tuyển, điểm học bạ THPT...), thí sinh cần phải thực hiện ngay trong đợt bổ sung này.

Đối với các thí sinh không có sai sót trong hồ sơ xét tuyển đã khai báo, lưu ý không cần thực hiện điều chỉnh, bổ sung. Trước đó, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở cổng để thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển, kết thúc trước 17 giờ ngày 20.6.

Lưu ý các bước đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM lưu ý thực hiện đăng ký dự tuyển theo các bước.

Khai báo hồ sơ xét tuyển bổ sung trên Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Thời gian đợt chính thức trước 17 giờ ngày 20.6 và đợt bổ sung trước 17 giờ ngày 14.7. Thí sinh truy cập Cổng đăng ký tuyển sinh tại mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh để khai báo thông tin xét tuyển:

Tại mục "Hồ sơ": Khai báo đầy đủ các thông tin hồ sơ cá nhân.

Tại mục "Hồ sơ xét tuyển", chọn đợt xét tuyển tương ứng với phương ứng xét tuyển.

Tại phần thông tin xét tuyển: Khai báo đầy đủ hồ sơ xét tuyển chi tiết về thông tin ưu tiên, quá trình học tập THPT, giải thưởng/thành tích, chứng chỉ (không yêu cầu nộp phiếu điểm đánh giá năng lực).

Tại phần đăng ký nguyện vọng: Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT nên phần này thí sinh nhấn chọn "BO_GDDT - Thí sinh đăng ký ngành trên cổng tuyển sinh Bộ GD-ĐT".

Tại phần xác nhận và cam kết: Đọc kỹ lại thông tin đã khai báo và đánh dấu tick vào mục cam kết của thí sinh, sau đó chọn nộp hồ sơ.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT

Khi Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT mở, trước 17 giờ ngày 14.7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo kế hoạch tuyển sinh chung. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Nộp lệ phí xét tuyển

Từ 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp, cùng với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Theo công thức tính điểm xét tuyển năm nay, ngoài thành phần điểm học lực và điểm ưu tiên, trường còn tính điểm cộng với những thành tích đặc biệt trong suốt 3 năm THPT của thí sinh.



