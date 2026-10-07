Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển dụng 80 giảng viên, thu nhập lên tới 85 triệu đồng/tháng

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cơ sở phường Đông Hòa (TP.HCM) ảnh: hà ánh

Lĩnh vực tuyển dụng nhiều nhất, 15 giảng viên

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa thông báo tuyển dụng giảng viên nhiều ngành. Cụ thể 80 chỉ tiêu gồm nhiều ngành/lĩnh vực gồm:

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ điện tử

Bảo dưỡng công nghiệp

Điện tử viễn thông

Thiết kế vi mạch

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điện

Toán ứng dụng

Kỹ thuật hạt nhân

Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin

Kỹ thuật đường sắt

Kỹ thuật phương tiện không người lái

Giao thông thông minh

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ sinh học

Kiến trúc

Tài chính

Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mỗi ngành/lĩnh vực tuyển dụng từ 2-5 giảng viên. Đáng chú ý, các lĩnh vực tuyển dụng tới 15 giảng viên như khoa học dữ liệu, khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Ngoài các ngành trên, ứng viên có hồ sơ năng lực xuất sắc phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của nhà trường đều có thể ứng tuyển.

Các vị trí tuyển dụng sẽ được duy trì từ ngày ra thông báo cho đến khi tìm kiếm được ứng viên phù hợp.

Điều kiện để nhận thu nhập lên tới 85 triệu đồng/tháng

Trong thông báo tuyển dụng, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mong muốn tìm kiếm ứng viên xuất sắc, đam mê nghiên cứu và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Giảng viên được tuyển dụng, có cơ hội làm việc, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn trong môi trường giáo dục ĐH chuyên nghiệp với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng và sinh viên tài năng. Tiêu chí tuyển dụng quan trọng đầu tiên của ứng viên là cần có trình độ từ tiến sĩ.

Đáng chú ý, thu nhập cạnh tranh gồm: lương theo vị trí việc làm, phúc lợi lễ tết, thưởng và các chương trình hỗ trợ khác. Cụ thể, giảng viên có trình độ tiến sĩ có lương theo vị trí việc làm trung bình khoảng 35 triệu đồng/tháng. Tính chung thu nhập trung bình với giảng viên có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học vượt trội khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Với giảng viên có học hàm PGS, GS lương theo vị trí việc làm khoảng 45-50 triệu đồng/tháng. Tính chung thu nhập trung bình với giảng viên có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học vượt trội lên tới 85 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, giảng viên còn được hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học như chủ nhiệm, tham gia các dự án, đề tài các cấp, chương trình hợp tác quốc tế. Các chương trình hỗ trợ công bố trên tạp chí quốc tế, sở hữu trí tuệ... Chương trình hỗ trợ và phát triển nhóm nghiên cứu khác như: không gian làm việc, nghiên cứu; hỗ trợ tham gia hội nghị/hội thảo; hỗ trợ tuyển nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh; hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Một điểm đặc biệt trong khác còn ở việc được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe chăm sóc y tế nâng cao với tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến hơn 500 triệu đồng/người/năm.

Địa điểm làm việc của ứng viên tại cơ sở 1 (268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM) và cơ sở 2 (Khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM).

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố thu nhập cạnh tranh của giảng viên trong thông báo tuyển dụng như sau: