Giáo dục

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung

Hà Ánh
14/09/2025 17:08 GMT+7

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên năm 2025.

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung - Ảnh 1.

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ ĐH chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên năm 2025

ảnh: dhcsnd.edu.v

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung trình độ ĐH chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên năm 2025.

Điểm trúng tuyển đợt bổ sung cụ thể như bảng sau:

Khu vực tuyển sinh

Giới tính

Điểm trúng tuyển

Toàn quốc

Nam

65.67

Theo đó, điểm xét tuyển được tính theo thang 100 điểm, gồm điểm 2 môn thi tương ứng của kỳ thi VB2CA, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, điểm thưởng quy về thang điểm 100. Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và điểm thưởng của thí sinh giảm dần với trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 2 môn thi từ 75 trở lên.

Trước đó, ngày 21.7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên năm 2025. Ở đợt này, điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Hồi tháng 4, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh 290 chỉ tiêu đào tạo trình độ ĐH chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên năm 2025. Bên cạnh xét tuyển thẳng, trường tổ chức thi tuyển với ngưỡng đầu vào theo điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 và không có phần thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thông báo của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cũng nêu rõ, để đăng ký dự tuyển thí sinh cần tốt nghiệp ĐH khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin. Đáng chú ý, thí sinh cần có xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, điểm trung bình chung các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

