* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đã trải qua hơn 1 tuần, nhưng cho đến hôm nay, đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân mới bắt đầu lộ diện. Vì nhóm 7 có 3 đội, nên đội bóng ngành công an được nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên.



Đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân dù là tân binh nhưng được đánh giá rất cao. Đội bóng này được xem là có tính kỷ luật và đặc biệt là sở hữu nền tảng thể lực tốt, khi các sinh viên phải tập luyện hằng ngày. Bên cạnh đó, các cảnh sát tương lai còn sinh hoạt tập trung trong khuôn viên trường, nên sẽ có sự ăn ý giữa các cá nhân, giúp thi đấu mạch lạc hơn.

Đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân NGỌC DƯƠNG

Đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân từng thắng đội Trường Ngân hàng TP.HCM 5-1 ở trận giao hữu NGỌC DƯƠNG

Theo thượng tá Phan Văn Đuộc, Trưởng đoàn đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, rào cản lớn nhất đối với đội chính là việc chưa quen thi đấu ở mặt sân lớn 11 người. Trước đó, các cầu thủ của đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân chỉ đá sân 5 và 7 người. Tuy nhiên, kể từ khi quyết định thành lập đội dự giải TNSV THACO Cup 2024, đội bóng ngành công an đã tích cực tập luyện để thích nghi với cách chơi ở sân 11 trong vài tháng liền.

Trước khi chính thức bước vào giải, đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đã thi đấu giao hữu với đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Đội bóng ngành công an đã giành chiến thắng 5-1 bằng lối đá tấn công tốc độ, đẹp mắt. Do đó, đội bóng do HLV HLV Nguyễn Trọng Nghĩa hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng trong trận ra quân.

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (áo đỏ) buộc phải thắng mới còn cơ hội đi tiếp NGỌC DƯƠNG

Ngược lại, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Ở lượt trận đầu tiên, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sảy chân khi để thua 0-2 trước đội Trường ĐH Văn Hiến. Do đó, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức giành 3 điểm trước Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, để nuôi hy vọng đi tiếp.