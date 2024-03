* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (xanh) trong trận gặp Turờng ĐH Thủy Lợi Độc Lập

Sau 2 lượt đấu đầu tiên, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đang tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm (bằng Trường ĐH Thủy Lợi, đội sẽ gặp Trường ĐH Nông Lâm vào 17 giờ 15 hôm nay). Trong khi đó, tân binh Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đứng thứ 3 với 3 điểm.



Về mặt lý thuyết, cả 2 đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đều đã đoạt vé vào vòng tứ kết. Nên tính chất quyết liệt ở cuộc chạm trán trên sân Tôn Đức Thắng chiều nay sẽ giảm bớt rất nhiều.

Các cầu thủ Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đang tạm dẫn đầu bảng C Độc Lập

Thực tế, vị trí nhất nhì hay ba ở bảng C sẽ có thể tạo ra khác biệt khi lịch thi đấu ở vòng tứ kết phân nhánh sẽ giúp đội đứng đầu bảng C gặp đội xếp thứ 3 của bảng B, trong khi đội đứng thứ 3 ở bảng C phải đối đầu đội xếp nhất bảng A.

Tuy nhiên, 2 HLV Phạm Thái Vinh và Lê Hữu Phát sẽ phải cân nhắc giữa việc dốc hết sức để tranh ngôi đầu bảng C với tính toán dài hơi cho cuộc đua khốc liệt ở loạt knock-out.

HLV Lê Hữu Phát đã chứng tỏ được năng lực ở lẩn đầu dẫn quân tại giải TNSV THACO Cup 2024 Độc Lập

HLV Lê Hữu Phát cho biết: "Tôi dự tính sẽ xoay vòng lực lượng, cho một số trụ cột cày ải nhiều được nghỉ ngơi và trao cơ hội cho những người chưa hoặc ít đá ở 2 trận trước được ra sân.

Thực tế, đã bước vào loạt đá tứ kết thì không có đội nào là yếu cả. Ai cũng phải dốc hết sức để có thể góp mặt ở vòng bán kết. Do vậy, làm sao để đảm bảo thể lực, tránh chấn thương cho các trụ cột sẽ hết sức quan trọng".

HLV Phạm Thái Vinh là tên tuổi cầm quân uy tín ở cấp độ bóng đá sinh viên Việt Nam Độc Lập

Suy nghĩ này cũng nhận được sự đồng cảm từ người đồng nghiệp Phạm Thái Vinh bên Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Tất nhiên, việc xoay vòng lực lượng như thế nào để đạt được sự cân bằng giữa giữ chân cầu thủ và đạt kết quả tốt, kèm theo ngôi đầu bảng sẽ là nghệ thuật dụng binh của 2 nhà cầm quân trẻ tài năng này.