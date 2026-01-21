Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM lần đầu tiên triển khai dự án đồng đào tạo

Lần đầu tiên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM triển khai môn học như một dự án đồng đào tạo, với sự tham gia của cả trường ĐH và doanh nghiệp. ảnh: Q.D

Chiều 21.1, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM và VNG tổ chức lễ tổng kết dự án đồng đào tạo môn học phát triển kỹ năng lập trình game ứng dụng trong thực tế (SE116).

SE116 là môn học chính thức gồm 4 tín chỉ thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành kỹ thuật phần mềm. Khác với môn học theo phương thức truyền thống, SE116 lần đầu tiên được tổ chức như một dự án đồng đào tạo với sự tham gia của trường và doanh nghiệp.

Môn học được tổ chức theo hình thức giảng dạy kết hợp, trong đó phía doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm ở phần triển khai tại doanh nghiệp, hướng dẫn trực tiếp các nội dung thực hành chuyên sâu theo quy trình sản xuất game, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và phản biện quá trình phát triển sản phẩm. Giảng viên trường đồng hành về định hướng học thuật, phương pháp lập trình, tư duy thiết kế hệ thống, chuẩn chất lượng/đánh giá môn học và phối hợp hướng dẫn để đảm bảo sản phẩm cuối kỳ đạt yêu cầu.

Từ các hồ sơ đăng ký, dự án đồng đào tạo 2025 được 50 sinh viên khoa công nghệ phần mềm đăng ký tham gia, chia thành 10 nhóm thực hiện đồ án theo mô hình dự án. Ngày 17.12.2025, 100% nhóm đã hoàn thành và báo cáo sơ bộ đồ án. Trên cơ sở kết quả đánh giá, chương trình lựa chọn 3 nhóm xuất sắc nhất để trình bày sản phẩm tại lễ tổng kết.

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết mục tiêu cốt lõi của chương trình ở giai đoạn hiện tại là doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường để đào tạo đột phá, đưa môi trường doanh nghiệp vào quá trình học tập nhằm giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng thực tiễn. Giá trị rõ nhất với sinh viên là được rèn luyện theo chuẩn quy trình doanh nghiệp và xây dựng sản phẩm, qua đó tăng năng lực cạnh tranh khi ứng tuyển trong tương lai.

"Với hình thức đồng đào tạo này, sinh viên học theo dự án thật, tiêu chuẩn thật và bối cảnh công nghiệp thực tế từ lên ý tưởng, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến hoàn thiện sản phẩm và kỹ năng trình bày. Trọng tâm của môn học là mô hình này giúp sinh viên hình thành tư duy sản phẩm, nâng cao năng lực làm việc nhóm và năng lực triển khai trong môi trường thực tế, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp", Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM nói thêm.