Trường ĐH Đà Lạt kỷ niệm 50 năm, thu hút 5.000 người tham gia giải chạy

Giải chạy thu hút khoảng 5.000 người

Ngày 23.10, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) khai mạc giải chạy việt dã "DLU Run - 50 năm đổi mới và phát triển" tại cổng chính nhà trường. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập trường, thu hút khoảng 5.000 vận động viên là viên chức, người lao động, cựu sinh viên, sinh viên và học viên tham gia.

Khoảng 5.000 vận động viên tham gia giải chạy việt dã "DLU Run - 50 năm đổi mới và phát triển" ẢNH: CTV

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt tham gia DLU Run ẢNH: LÂM VIÊN

Giải có hai cự ly 3 km, tương ứng một vòng quanh Đồi Cù, và 7,5 km, tương ứng một vòng quanh hồ Xuân Hương.

Bên cạnh hoạt động thể thao, chương trình còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối các thế hệ giảng viên, người học và cựu sinh viên.

Trao giải DLU Run - 50 năm đổi mới và phát triển cho các vận động viên nữ ẢNH: KHÁNH ĐOAN

Trao giải DLU Run - 50 năm đổi mới và phát triển cho vận động viên nam ẢNH: KHÁNH ĐOAN

Cùng ngày, hội trại với chủ đề "50 năm - Một hành trình, một niềm tự hào" diễn ra trong khuôn viên trường, từ 13 giờ ngày 23.10 đến 11 giờ ngày 25.10. Chương trình gồm trại trung tâm, các tiểu trại, hoạt động âm nhạc, trò chơi tập thể và đêm lửa trại.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, buổi gặp mặt cựu giáo chức diễn ra lúc 14 giờ ngày 23.10 nhằm tri ân những nhà giáo, cán bộ đã gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của trường qua nhiều thời kỳ.

Hội trại kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Đà Lạt đổi mới và phát triển (1976 - 2026) ẢNH: LÂM VIÊN

Cựu sinh viên Khoa Nông lâm về dự kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Đà Lạt đổi mới và phát triển (1976 - 2026) ẢNH: LÂM VIÊN

Một hoạt động đáng chú ý khác là ra mắt Ban liên lạc cựu sinh viên và Quỹ hỗ trợ sinh viên. Thông qua mạng lưới này, nhà trường kỳ vọng huy động sự đồng hành của các thế hệ cựu sinh viên trong việc hỗ trợ học bổng, tạo cơ hội thực tập, cố vấn kỹ năng và đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển.

Hướng đến trung tâm đào tạo chất lượng cao của Tây nguyên

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Đà Lạt đổi mới và phát triển, diễn ra lúc 9 giờ ngày 24.10 tại hội trường A32, với chương trình trình chiếu phim tư liệu về hành trình nửa thế kỷ của nhà trường.

Dấu mốc 50 năm gắn với Quyết định số 426/TTg ngày 27.10.1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Đà Lạt trên cơ sở kế thừa Viện ĐH Đà Lạt, được thành lập năm 1957 và tuyển sinh từ năm 1958.

Từ nền tảng này, trường từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay trường đào tạo 41 ngành trình độ đại học chính quy, 14 ngành thạc sĩ và 7 ngành tiến sĩ. Trong đó, 21 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, gồm 8 chương trình theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT và 13 chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Trường ĐH Đà Lạt hiện có hơn 15.000 sinh viên ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 26.3.2025 của Thủ tướng Chính phủ, Trường ĐH Đà Lạt sẽ được đầu tư phát triển thành 1 trong 2 trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực Tây nguyên. Đây là định hướng quan trọng để trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực và yêu cầu phát triển của khu vực.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của Trường ĐH Đà Lạt mà còn hướng đến tăng cường kết nối giữa nhà trường với cựu sinh viên và địa phương, mở rộng cơ hội đóng góp tri thức, nguồn lực cho cộng đồng.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm góp phần thắt chặt kết nối giữa Trường ĐH Đà Lạt với các thế hệ cựu sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng hướng đến chặng đường phát triển mới ẢNH: LV