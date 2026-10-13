Trường ĐH Đà Lạt và doanh nghiệp bắt tay 'đồng kiến tạo'

Chiều 13.10, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Buổi tọa đàm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Đà Lạt đổi mới và phát triển.

Hơn 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ trưởng thành từ Trường ĐH Đà Lạt

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Tất Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt gửi đến cộng đồng doanh nhân, các doanh nghiệp đối tác lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 – 13.10.2026).

Sau nửa thế kỷ thành lập và phát triển, Trường ĐH Đà Lạt hiện nay là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có vị thế và uy tín trong cả nước. Đến nay có hơn 85.000 cử nhân cùng hơn 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ đã trưởng thành từ ngôi trường này.

Buổi tọa đàm nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Đà Lạt và doanh nghiệp trong bối cảnh mới ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trong quá trình này, trường là nơi ươm mầm những hạt giống tri thức còn doanh nghiệp chính là mảnh đất màu mỡ để những hạt giống ấy đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái. Đây không đơn thuần là một cái bắt tay mang tính thời điểm mà là một sự dung hòa tất yếu, tạo ra một chuỗi giá trị trọn vẹn đưa những ý tưởng từ giảng đường, những sáng chế trong phòng thí nghiệm thành tài sản trên thương trường.

"Chúng tôi không chỉ xem doanh nghiệp là 'khách hàng' sử dụng sản phẩm đào tạo mà chính là 'người đồng kiến tạo'. Nguồn nhân lực tương lai chỉ thực sự chất lượng khi doanh nghiệp cùng tham gia định hình chương trình, cùng đứng trên bục giảng chia sẻ thực tiễn và cùng nhà trường đánh giá năng lực của người học", Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt chia sẻ.

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt cùng đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tại buổi tọa đàm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự tọa đàm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Lãnh đạo nhà trường khẳng định luôn coi việc hợp tác với doanh nghiệp là trục chiến lược xuyên suốt trong quá trình phát triển mới.

Trường cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa để quá trình hợp tác với doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, minh bạch, hài hòa lợi ích; duy trì cơ chế đối thoại định kỳ có kết quả thật chất.

PGS-TS Nguyễn Tất Thắng nhấn mạnh: "Nhà trường sẽ thiết lập các đầu mối chuyên trách cụ thể, đảm bảo mọi 'đơn đặt hàng', mọi bài toán của doanh nghiệp đều được kết nối lập tức đến đúng chuyên gia, đúng khoa chuyên môn và được phản hồi thỏa đáng".

Doanh nghiệp đặt hàng sinh viên

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Lê Tiến Thịnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược Lâm Đồng (Ladophar) nhận định tiềm năng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ rõ hơn khi chúng ta lựa chọn được một bài toán và một cách triển khai cụ thể.

Trong hợp tác này, doanh nghiệp có thêm cơ sở cải thiện chất lượng và phát triển sản phẩm; nhà trường có bài toán thực tiễn để tổ chức nghiên cứu ứng dụng; sinh viên có thể tham gia những nhiệm vụ phù hợp, với hướng dẫn của giảng viên và cán bộ doanh nghiệp, để hiểu yêu cầu công việc.

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt trao đổi với đại diện doanh nghiệp bên lề buổi tọa đàm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Ladophar đề xuất cùng Trường ĐH Đà Lạt chọn một nhiệm vụ về actisô để thí điểm, thống nhất đầu mối phối hợp và xây dựng phiếu đặt hàng có đầu ra, tiêu chí nghiệm thu. Trên cơ sở kết quả ban đầu, hai bên có thể mở rộng từng bước sang những hướng nghiên cứu phù hợp.

Còn đại diện Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) đề nghị nâng cao hiệu quả hợp tác trường đại học – doanh nghiệp qua 5 phương hướng gồm: xuất phát từ nhu cầu thực tiễn (gắn nội dung đào tạo với năng lực doanh nghiệp cần); doanh nghiệp tham gia từ sớm (cùng thiết kế, giảng dạy và phát triển năng lực); phân định rõ vai trò nguồn lực (thống nhất trách nhiệm, chuyên gia, thời gian); gắn đào tạo với trải nghiệm thực tế (tăng thực hành, thực tập và tiếp xúc công việc); quản trị và vận hành thường xuyên (họp tối thiểu hàng tháng, theo dõi và đánh giá).

Đại diện các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi khi tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng Đà Lạt tại buổi tọa đàm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN