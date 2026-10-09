Trường ĐH định hướng chuyển từ tăng trưởng quy mô sang phát triển đa chiều

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing, phát biểu tại hội thảo ảnh: k.p

Ngày 9.10, Trường ĐH Tài chính-Marketing tổ chức hội thảo chiến lược phát triển trường giai đoạn 2027-2031, tầm nhìn đến năm 2036, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Theo PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing, chiến lược phát triển giai đoạn 2027-2031 được xây dựng trong bối cảnh trường bước vào một giai đoạn có nhiều thay đổi về quy mô tổ chức, không gian hoạt động và yêu cầu quản trị. Việc hình thành các phân hiệu, yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, quốc tế hóa và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp đặt ra yêu cầu phải có một hệ thống mục tiêu rõ, có thứ tự ưu tiên và có cơ chế thực hiện thống nhất trong toàn trường.

Dự thảo chiến lược đã xác định định hướng phát triển trường trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu chiến lược của Bộ Tài chính, có uy tín tại Việt Nam và khu vực châu Á. Đồng thời phát triển năng lực về quản trị dựa trên dữ liệu, đào tạo chất lượng cao, đội ngũ học thuật, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, quốc tế hóa và hệ sinh thái doanh nghiệp. "Đây là những định hướng lớn, nhưng để chuyển thành kết quả cụ thể, từng mục tiêu cần tiếp tục được lượng hóa bằng chỉ tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện", PGS Đạt nói thêm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing nhấn mạnh chiến lược phải thể hiện rõ lựa chọn ưu tiên, gắn với cơ chế thực thi và phải hướng đến kết quả có thể đo lường. "Chất lượng người học, chất lượng chương trình, năng lực nghiên cứu và chuyển giao, hiệu quả sử dụng nguồn lực, mức độ quốc tế hóa, mức độ gắn kết với doanh nghiệp và vị thế học thuật của nhà trường cần được thể hiện bằng các chỉ số đầu ra cụ thể, thay vì chỉ dừng ở mô tả định hướng", Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing cho hay.

Sau 50 năm phát triển, Trường ĐH Tài chính-Marketing có nền tảng về đào tạo, đội ngũ, nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp và cơ sở vật chất. Việc hình thành các phân hiệu tại Huế, Quảng Ngãi và Đồng Nai trong năm 2026 mở rộng không gian hoạt động, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị đa cơ sở, phân bổ nguồn lực và chuẩn hóa chất lượng. Định hướng giai đoạn mới, trường chuyển từ phát triển dựa vào tăng trưởng quy mô sang đa chiều; Trong đó, con người vẫn là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục: người học, giảng viên, nhà quản trị và cộng đồng cùng kiến tạo giá trị.



