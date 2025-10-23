Trường ĐH được 'gỡ' thủ tục hành chính khi thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định Quy định người nước ngoài vào làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Nghị định nhằm quy định việc làm của chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục. Đây là bước đi quan trọng trong việc tăng cường hội nhập quốc tế và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài. Quy định mới này không chỉ mở ra cơ hội cho chuyên gia nước ngoài mà còn nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

Có trường mời hàng trăm giảng viên, chuyên gia nước ngoài

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, trong những năm qua, số lượng chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam ngày càng tăng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại Trường ĐH bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: O.I.S.P

Từ báo cáo của 110/241 trường ĐH, số liệu cho thấy trong giai đoạn 2020-2025, có 35 trường (31,8%) có dưới 2 người nước ngoài đến làm việc, 12 trường (10,9%) có từ 3-5 người, 5 trường (4,5%) từ 5-10 người, 16 (14,5%) trường tiếp nhận trên 10 người. Trong đó, Trường ĐH RMIT Việt Nam là hơn 300 người, Trường ĐH Ngoại thương khoảng 200 người và trường ĐH Thương mại khoảng 100 người.

Về lĩnh vực công tác, đa số giảng viên nước ngoài đến làm việc để giảng dạy ngoại ngữ (các ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh), hoặc một số ít làm chuyên gia ODA (theo dự án). Nhiều trường có đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật nhưng số lượng giảng viên nước ngoài cũng chủ yếu sang giảng dạy ngoại ngữ, các chuyên ngành khác có ít hoặc hầu như không có chuyên gia nước ngoài.

"Sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ĐH góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ và trình độ chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy của giảng viên Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, vẫn còn tồn tại một số bất cập liên quan đến thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính và công tác quản lý", Bộ GD-ĐT nêu lý do ban hành dự thảo nghị định.

Thực tế nhu cầu thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc rất lớn, tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mới chỉ quy định chung về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, chưa có quy định cụ thể thống nhất cho lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật. Đặc biệt là vấn đề thủ tục xin giấy phép.

Điều này gây khó khăn và chưa tạo được cơ chế thuận lợi để các trường ĐH trong việc thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế.

Giảm thủ tục hành chính

Theo Nghị định số 219 của Chính phủ (ngày 7.8.2025) quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có 21 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm người đến giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế được Bộ GD-ĐT xác nhận.

Dự thảo này bổ sung các trường hợp: người nước ngoài có trình độ chuyên môn hoặc có uy tín, danh tiếng quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn được cơ sở giáo dục Việt Nam mời thực hiện hoạt động giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức; là chuyên gia có 3 năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực chuyên ngành nhất định, được mời hoặc cử đến Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn bao gồm biên soạn chương trình giáo dục và đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tham gia các chương trình trao đổi học thuật, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trình bày học thuật tại hội thảo, hội nghị, lớp chuyên đề trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, còn có trường hợp người nước ngoài trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ làm công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Từ đó, dự thảo nghị định này đề xuất người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục ĐH được Bộ GD-ĐT cấp xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, sẽ được miễn thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận tại cấp có thẩm quyền ở địa phương.

Đồng thời, hiệu trưởng, giám đốc một số cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định cũng được phép xác nhận trường hợp chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài có trình độ tiến sĩ được mời làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật đối với cơ sở giáo dục của mình không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Việc xác nhận này được miễn thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận tại cấp có thẩm quyền ở địa phương

Thời hạn của giấy xác nhận này tối đa là 2 năm.

Cũng theo dự thảo, cơ sở giáo dục ĐH sẽ được tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các ngành khoa học, công nghệ ưu tiên, mũi nhọn của quốc gia.

Dự thảo nghị định được cho là sẽ khắc phục được những điểm tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục chủ động thu hút nguồn trí thức có trình độ ngoài nước trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ.