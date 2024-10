Trường ĐH Khoa học Huế đoạt 3 giải Robocon 'Khám phá hoàng thành Huế'

Chung kết cuộc thi Robocon chủ đề "Khám phá hoàng thành Huế" do Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Huế tổ chức vào ngày 20.10.

12 đội tham gia vòng chung kết là đại diện các đơn vị thuộc ĐH Huế như: Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Nông lâm và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Các đội thi tham gia vòng chung kết cuộc thi Robocon chủ đề "Khám phá hoàng thành Huế" ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với chủ đề "Khám phá hoàng thành Huế", cuộc thi đã lan tỏa hình ảnh kinh thành Huế thông qua hành trình thi đấu ấn tượng của các robot trên mô hình Ngọ Môn thu nhỏ.

Kết thúc vòng chung kết, 3 đội thi thuộc Trường ĐH Khoa học Huế đã giành các giải thưởng cao nhất. Cụ thể, giải nhất thuộc về đội Nothing Is Impossible; giải nhì thuộc về đội Galaxy và đồng giải 3 là đội Gà con mổ thóc (ĐH Khoa học Huế) và đội HUET One Team (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ).

Khán giả cổ vũ cho các đội tạo nên không khí vô cùng sôi động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban tổ chức trao giải cho đội giải nhất ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

TS Nguyễn Quang Lịch, Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: "Cuộc thi Robocon nhằm thúc đẩy đam mê và sáng tạo của sinh viên khối ngành kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng thời từng bước lựa chọn và bồi dưỡng các đội cho cuộc thi Robocon toàn quốc".