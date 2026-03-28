Giáo dục

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đặt mục tiêu tăng gấp đôi tiến sĩ vào 2030

Hà Ánh
28/03/2026 19:09 GMT+7

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi số lượng tiến sĩ, trong đó 50% đạt học hàm giáo sư, phó giáo sư. Đồng thời, mở rộng quy mô đào tạo sau ĐH lên 35%, với 50% là nghiên cứu sinh.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM

Ngày 28.3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống và 30 năm thành lập trường (30.3.1996 – 30.3.2026).

Trường ĐH Khoa học tự nhiên có tiền thân là Trường CĐ Khoa học (1941 – 1953), tiếp nối qua các giai đoạn Khoa học Đại học đường hay Trường ĐH Khoa học (1953 – 1957), Trường ĐH Khoa học Sài Gòn (1957 – 1977), Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (1977 – 1996). Đến ngày 30.3.1996, Trường ĐH Khoa học tự nhiên chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường ĐH Tổng hợp và trở thành một trong những đơn vị thành viên nòng cốt của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đến nay, trường có đội ngũ hơn 1.072 viên chức, người lao động, trong đó có 10 giáo sư, 66 phó giáo sư. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường chiếm hơn 60% và tiếp tục có xu hướng tăng trong những năm tới.

Với quy mô hơn 20.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, trường đang đào tạo 31 ngành cử nhân, 37 ngành thạc sĩ, 31 ngành tiến sĩ, thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm, bao gồm: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật, toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, môi trường và bảo vệ môi trường, khoa học giáo dục.

Dịp này, Trường ĐH Khoa học tự nhiên vinh dự đón nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM và bằng khen của ĐH Quốc gia TP.HCM vì những đóng góp, cống hiến bền bỉ của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học-công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: "Những thành tựu hôm nay là nền tảng để chúng ta vững bước trong tương lai. Nhà trường đang tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học tự chủ, hướng đến trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

"Là thành viên nòng cốt của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao mạnh mẽ chất lượng đội ngũ, tăng gấp đôi số lượng tiến sĩ, trong đó 50% đạt học hàm giáo sư, phó giáo sư; mở rộng quy mô đào tạo sau ĐH lên 35%, với 50% là nghiên cứu sinh; đồng thời nâng gấp đôi số lượng công bố quốc tế trong 5 năm tới", Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nói thêm.

